二審駁回！永和人倫悲劇　逆子「弒父分屍」仍判19年

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根據檢方起訴書，現年55歲的符姓男子父母親離婚超過30年，符男與母親同住；父親則獨自在安養院居住，一直到案發前幾天，符男才將父親接回同住。但因為父親經常指使符男與母親，嚴重影響母子生活，符男認為父親「照顧需求過高」，遂在去年11月28日趁父親午睡時，以枕頭悶死父親。事後他先將屍藏放在頂樓加蓋空間。但擔心屍臭散佈遭人發現，案發後1週左右，符男將屍體裝進行李箱外出丟棄，但因行李箱不夠大，他再以美工刀與鋸子等工具，將屍體肢解，分成軀體與頭部、四肢等部位，凌晨拖到永和區水源橋上傾倒屍體、衣物以及犯案工具。
民眾路過發現後，全案因此曝光，檢警循線逮捕符男聲押獲准，並依照「殺害直系血親尊親屬」、「毀壞屍體」等罪，提起公訴。一審法院重判有期徒刑19年；案經上訴，高等法院審理時，符男除了對於檢方及一審判決認定的犯罪過程、手段及觸犯罪名，全都承認以外，但還供稱「只是想保護母親」，否認預謀殺人，請求輕判。檢方則以「子弒父人倫慘劇」建請法院加重其刑。
高等法院今日進行二審駁回，維持19年的刑度。可上訴。（編輯：林莞茜）
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