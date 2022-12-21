被點名敗選戰犯　柯建銘：那就推出去斬首示眾！

民進黨九合一大選潰敗，前立委蔡啟芳日前點名民進黨立院黨團總召柯建銘與新竹市前市長林智堅為師徒倆為頭號戰犯，對此柯建銘今（21）日怒回，那簡單就推出去斬首示眾，如此民進黨敗選檢討馬上結束完成，終極定案，若黨內相安無事，從此一帆風順，2024繼續執政，他大可「引刀成一快，不負民進黨」，最戶籲黨內同志少放炮，多做事。
記者陳威叡／台北報導
柯建銘於臉書PO文指出，敗選後自己曾在11月27日說，「事到盛時須謹慎，境到逆處乃從容。勝敗兵家事不期，包羞忍恥是男兒。江東子弟多才俊，捲土重來未可知。」28日臉書寫道，「我們都是『戰犯』，放下個人，放下派系。大悲痛，大反省，大團結。」
柯建銘說，昨日驚聞蔡啟芳不改草莽直率個性發言，後見其子蔡易餘臉書直接「詮釋」，稱「柯建銘林智堅師徒為頭號戰犯」。
柯建銘回應，假如敗選原因，推給他與林智堅，好似兩人為二戰後日本頭號戰犯「東條英機與岡村寧次」，那很簡單，就把他與林智堅推出去斬首示眾就好了，如此民進黨敗選檢討馬上結束完成，終極定案。
柯建銘說，若民進黨民調立刻回升，選票回流，黨內相安無事，從此一帆風順，2024繼續執政，國泰民安，風調雨順。那他跟林智堅大可，「慷慨赴燕市，從容做楚囚，引刀成一快，不負民進黨」，最後呼籲黨內同志們少放炮，多做事。