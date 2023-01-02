專訪／《無邊》楊力州陷拍攝框架　蔡明亮點醒他勇敢冒險

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回憶起西元2020年擔任金馬獎評審的時光，楊力州對國際名導蔡明亮的作品《日子》印象深刻「超好看！我很喜歡他的作品」，楊力州不僅與蔡明亮的辦公室地理位置相近，兩人連在英國倫敦都能遇見一起用餐，楊力州說：「他其實鼓勵我去做害怕的事情！當時我在想要如何去呈現這部南極冒險電影的時候，自然而然就會進入到一種熱血、冒險的紀錄片語法。」
「你要不要試著，讓整部紀錄片2小時都在走路！」蔡明亮一席話打破楊力州的框架，一開始他還極度抗拒直呼：「好可怕喔！我才不要！」但事後他認為這是很重要的建議，提醒他在創作語法上面的冒險，楊力州笑說：「我沒有李康生，我不可能讓宥勝跟陳彥博一直走路，因為宥勝跟陳彥博走路，絕對沒有李康生有魅力。」
提到劉柏園因為脊椎受傷尚未康復，在南極前進時必須騎乘「特製腳踏車」前進，外人通常會認為「比較輕鬆、簡單！」但事實上楊力州解釋：「在南極只有在冰是硬的時候腳踏車才好騎，但是當時只有3、4天沒有暴風雪，所以絕大部分都是在鬆軟的雪裡面前進，最常看到他騎不動推著腳踏車，我就會笑他『你已經開始為你以後的人生，練習推輪椅』。」
兩名大學生林語萱、吳昇儒出發前滿腔熱血，但在南極冒險過程中不免出現放棄念頭「會不會劉柏園就放棄了！我們就可以提早回去。」楊力州深知劉柏園個性立刻勸退兩人：「以我對他的了解，他就算用爬的，他都會爬到南極去，所以你們先放掉這個念頭吧！」他認為大家是一個團隊，不可以在團隊裡面去找到任何可以放棄的理由，這是一種「態度」。