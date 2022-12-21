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理科太太讓步了！諮商心理課惹議　改為免費Podcast播出

▲理科太太討論心理諮商的線上課程，引發網友質疑，決定改為免費播出。（圖／翻攝自理科太太FB）
▲理科太太討論心理諮商的線上課程，引發網友質疑，決定改為免費播出。（圖／翻攝自理科太太FB）

記者江芷稜/綜合報導

百萬網紅YouTuber理科太太，日前開設諮商心理的線上課程，開賣後平台進帳近500萬元，卻引發醫界、諮商界疑慮，認為涉及專業性領域，恐有違法嫌疑。面臨輿論群起撻伐，她決定從善如流，回歸以學姐身分分享心得的初衷，取消收費機制，不再讓盈利與否、未知的內容模糊焦點，未來將課程免費放在Podcast播出，平台也會協助購買者退費。

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▲YouTuber「理科太太」陳映彤以自身看過破百小時的心理諮商經驗，製作成線上課程販售，引起討論。（圖/理科太太臉書）
▲YouTuber「理科太太」陳映彤以自身看過破百小時的心理諮商經驗，製作成線上課程販售，引起討論。（圖/理科太太臉書）
由於該課程支持者與反對者皆有，擔心傷害到已經購買的粉絲，理科太太思考許多，經過一段時間沉澱做了決定，她今（21）日發聲明表示，感謝所有幫助過自己及為此發聲的心理專業人士，「因為有你們，現在的我才能活得完整」，也願意取消盈利機制，將心路歷程陸續放在Podcast中播出，「我從來不認為任何影片和語音能取代心理專業，也一直在鼓勵大家去尋找一名適合自己的心理師，這個初衷沒有變過」。

她透露，蔡康永對自己說「我沒有讓愛我的人失望」，感謝粉絲一路上的支持，這些都是她繼續創作的力量，也是起心動念想分享心路歷程的初衷，希望之後能透過影片鼓勵螢幕前的觀眾，讓更多人走進諮商室，擁抱自己的過去、現在還有未來，「已經購買者再請留意Hahow的退費通知。這些內容將調整成更適合Podcast的收聽形式，期待與你們分享」。

▲理科太太透露，蔡康永（右）安慰她沒有讓人失望。（圖／翻攝自理科太太臉書）
▲理科太太透露，蔡康永（右）安慰她沒有讓人失望。（圖／翻攝自理科太太臉書）
跳脫輿論壓力及金錢制約，理科太太改由純分享方式，獲得網友正面反饋，認為這樣調整就對了，有購買者表態「我從來沒有想退費，事實上我更希望這個課程不論遇到什麼事情，都能順利上架完成」，也有心理師留言「這次確實在作法上會讓人有些疑慮，但我還是相信初衷是好的。一直以來也從你的影片中收穫很多，希望妳不要氣餒，繼續做出更多美好的創作」，她也留言致謝，希望以後有所交流，讓以善為出發點的課程做為種子，也能開出美好的果實。

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