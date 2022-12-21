郭富城投資《正義迴廊》？吳青峰MV導演「曖昧回應」
香港電影《正義迴廊》由導演翁子光擔任監製，香港新銳導演何爵天執導，集結實力派演員楊偉倫、麥沛東、蘇玉華、林海峰及久未露面的葉蘊儀主演，將震驚全香港駭人聽聞的「弒親案」搬上大銀幕，還原犯罪過程、法庭攻防戰。今（21）日，監製翁子光、導演何爵天透過視訊接受訪問，與大家分享拍片故事，也提到想與台灣演員劉冠廷、陳以文合作拍片。
記者黃雅琪/台北報導
由於電影還原了現場駭人的事發經過，在香港電影院上映被列為3級（年滿18歲才能觀賞），意外的是累計票房衝破3,500萬港幣（約新台幣1.3億），對此，導演何爵天感到很意外：「這個電影題材不是闔家觀賞類型，剛開始覺得有1千多萬港幣（約1.6億台幣）已經很開心了！但是現在多了3倍快要到4千萬港幣（約新台幣1.5億），有點驚訝電影的票房。」上回來台灣拍攝歌手吳青峰MV的監製翁子光，坦言一直很想來台灣：「台灣是我的福地，《踏雪尋梅》獲得金馬獎提名有9個，後來跟台灣電影人工作人員都很有緣份。」
電影《正義迴廊》改編自西元2013年轟動全港的「逆子弒親案」，被問及受到外界矚目會不會壓力很大？翁子光認為：「這部電影的壓力不在於會不會震驚社會，它越震驚社會對我們來說越減少壓力，就是這個題材讓觀眾關注到；現在香港拍片大家也知道壓力在哪裡？你問我沒有參加金馬獎，大家也知道為什麼。」翁子光坦言相較於電影內容，更難處理的是「外在因素」。
傳聞「K先生」投資電影《正義迴廊》，疑似就是指港星郭富城、古天樂，翁子光語帶曖昧回應：「人家郭富城說了不是他，我沒有跟傳媒明說但其實也很容易猜吧！我只能說，如果某某先生想要投資一部電影，他公司的同事都要同意這個項目，整個過程很複雜。」他坦言自己如果是投資方，也不會投資《正義迴廊》，因為被列為3級電影、演員又都是素人為主：「但我認為這部電影是有意義的，所以我才大膽向友人『K先生』去提出這個事情，投資方也跟我說不賠錢的話，下一部電影就拿回收的錢繼續拍。」