床墊之亂延燒！張蘭暗諷向太買粉絲：更年期後別發瘋

娛樂圈兩大虎媽向太（陳嵐）和張蘭，最近不約而同直播賣床墊，成為網友比較對象，向太誇讚自己賣的床墊睡了不會離婚，補充一句「就算離婚也別拿回來」，幽默酸了汪小菲、張蘭，面對勢力龐大的向太，張蘭難得收斂個性，在直播時要粉絲別提到他人，並說自己粉絲都是實打實，暗諷向太的粉絲是靠錢買的。
記者江芷稜/綜合報導
張蘭抖音粉絲有850萬人，向太則有926萬人，實力不相上下，不過向太人脈超廣，這次首播竟有劉嘉玲、古天樂、關之琳等大咖支持，觀賞人氣超旺，營業額也突破億元新台幣。網友在張蘭直播時猛刷留言，希望對於向太的嘲諷，她能有所回應。
張蘭沒有大肆反擊，謙虛表示不要提及其他人，「我們要互相尊重，三人行必有我師焉」，和身旁的直播主肖肖一搭一唱，說自己的粉絲都是實打實的累積，沒有花過一分錢，不像其他人那樣，強調靠實力取勝，諷刺向太的熱度，都是靠錢堆積出來。
自信滿滿的張蘭，又自稱企業家身分要有所堅持，50歲的時候就提醒自己更年期，不允許發瘋，不能隨便發脾氣，卻被網友吐槽「可是我天天看妳發瘋啊，惡婆婆」。不過，多數人支持張蘭的說法，畢竟她自去年直播至今，即便確診仍抱病上工，相當敬業，向太穿戴都是貴重珠寶，卻在直播時賣便宜貨，說自己愛用299元人民幣的保養品，相較之下很沒說服力。