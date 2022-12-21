遭控服務處主任倒戈　王美惠發聲明泣訴「令人心寒」

民進黨今（21）日召開中執會，據轉述中常委陳茂松於會中點名嘉義市立委王美惠服務處主任，稱其在LINE群組中支持對手黃敏惠，講到激動處一度哽咽落淚，代理主席陳其邁則將其所言當作檢舉案，要求組織部進行調查；對此王美惠稍早發出三點聲明，提及服務處主任是無給職義工，此外其個人行為自己無法約束也毫不知情，最後稱這段期間白天立院開會，空擋趕回嘉義輔選，民進黨已經慘成這樣，中常委還要提出這麼沈重的指控，泣訴「實在是令人心寒，不知政治黑暗到如此地步。」
記者陳威叡／台北報導
針對於中常委陳茂松的指責，王美惠發表三點聲明，首先自己在2020年當選立委後，服務處主任擔任無給職的義工，是義務來幫忙，並沒有領自己團隊任何的薪資或是補貼，這點歡迎大家去查証。
此外對於服務處主任行為，王美惠說，自己無法約束，也完全不知情，而且據她所了解，主任和李俊俋，過去雙方有些過節，而且也有訴訟。
最後王美惠說，競選期間適逢立院會議，她白天立院開會，趁著立院空檔在清晨、晚上，台北趕回嘉義，一天跑4到5場的輔選行程，自認這次選舉她盡心盡力，輔選更是問心無愧，民進黨已經慘敗成這樣，如果黨的中常委，還要對她提出這麼沈重的指控，「實在是令人心寒，不知政治黑暗到如此地步。」