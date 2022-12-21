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林襄「甩髮熱舞」露小蠻腰！親吐願望：盼能獨當一面

▲林襄昨（20）日曬出甩髮熱舞影片與露小蠻腰的美照，透露自己的願望。（圖／翻攝自林襄IG）
▲林襄昨（20）日曬出甩髮熱舞影片與露小蠻腰的美照，透露自己的願望。（圖／翻攝自林襄IG）

娛樂中心／綜合報導

中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」林襄擁有精緻五官、E級傲人身材，是當紅的「啦啦隊女神」；不過人紅是非多，先前被爆出二度發育、半裸照和路邊抽菸事件，甜美形象受到重創。她挺過負面新聞，昨（20）日曬出甩髮熱舞影片與露小蠻腰的美照，透露自己的願望：「期許自己能早日能獨當一面一個人演出。」掀起熱議。

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林襄昨天在IG發出「甩髮熱舞」影片，只見她穿著黑色削尖小背心，胸前「開洞」曬出深邃事業線，搭配黑紅造型褲裙，白皙美腿一覽無遺，性感程度爆表。她與其他隊友們一起賣力熱舞，力道時而強勁時而柔軟，讓人看得目不轉睛，她也透露這是她2022年最愛的舞蹈：「榮登2022最喜歡的一支表演，甩髮殺」。

▲▼林襄穿著黑色削尖小背心，胸前「開洞」曬出深邃事業線。（圖／翻攝自林襄IG）
▲▼林襄穿著黑色削尖小背心，胸前「開洞」曬出深邃事業線。（圖／翻攝自林襄IG）
▲林襄穿著黑色削尖小背心，胸前「開洞」曬出深邃事業線。（圖／翻攝自林襄IG）
 
她也發出穿著樂天啦啦隊「中空」的制服照，坦言：「從來沒發現自己這麼喜歡舞台。謝謝樂天女孩給我機會上小巨蛋，謝謝老師編舞，更謝謝特地來看我的你。」最後，她也透露自己的願望：「期許自己能早日獨當一面，一個人演出」。

▲林襄穿著樂天啦啦隊「中空」的制服照。（圖／翻攝自林襄IG）
▲林襄穿著樂天啦啦隊「中空」的制服照。（圖／翻攝自林襄IG）
貼文一出，已有4.6萬人按讚，網友紛紛留言，「太美了」、「妳可以」、「妳本來就可以」、「妳超棒」、「今年襄真的進步很多，期待明年3.0版本小襄」、「妳喜歡舞台，我們喜歡在舞台上發光發熱的妳」、「絕對可以」、「小襄超級棒，每次看到襄自信的眼神，就讓我有被鼓勵到的感覺」。（編輯：郭佩蓉）

▲林襄擁有精緻五官、E級傲人身材。（圖／翻攝自林襄IG）
▲林襄擁有精緻五官、E級傲人身材。（圖／翻攝自林襄IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 

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