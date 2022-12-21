▲ NHOA.TCC 推離峰充電 推充 1 度送 1 度

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NHOA.TCC觀察目前電動車主充電使用行為，發現在早上10點到晚上10點間充電的車主佔比80%，在中午(12-13點)、下班時段(18-20點)更是充電高峰。因此NHOA.TCC今年陸續推出全國首創的「預約車位功能」及「佔位收費機制」，協助解決尖峰時間電動車主的使用焦慮；迎接2023年的此刻，NHOA.TCC更進一步發起「離峰充電愛地球行動」，號召 300位電動車主與我們一起以行動落實離峰充電，減少電網負擔，共同達成為地球減碳10噸的目標，等同於833棵樹年吸碳量。
NHOA.TCC給予響應此行動的電動車主「愛護地球獎勵: 充1度送1度」。台泥始終認為，合理的能源使用應該是『該快則快、該慢則慢』，才能不耗費更多的能源，這就是『節能』」。台泥透過子公司台泥儲能推出充電服務，結合旗下的高階鋰電池、再生能源技術與節能觀念，可以說充電站正是台泥新能源的實踐場域。
2022年12月21日起至2023年1月3日止，凡於夜間22:00至上午10:00間到NHOA.TCC台北樂群站、台北至善站、台南7-11亞萬站、台泥DAKA站，透過LINE加入會員啟用快充、完成支付者(即充電結束時間需在22:00-10:00間)，每充1度電即可獲得1度電的充電金回饋，無上限累加。12/21-12/27 完成充電者，NHOA.TCC 將於 12/28 17:00前自動匯入您的充電儲值金內；12/28-1/3完成充電者，將於1/4 17:00前自動匯入，此次行動回饋之充電金無使用期限，但無法折現且不適用充電金退費辦法。
此次行動的場域適用於NHOA.TCC充電站之快充服務，需充滿一度(含)以上。贈送之充電金，將以交易紀錄的消費總金額計算。NHOA.TCC各站費率: 台北樂群站9.2元/度、台北至善站9.2元/度、台南7-11亞萬站11元/度、台泥DAKA站快充12元/度，離峰充電愛地球行動詳見NHOA.TCC官網 : https://reurl.cc/EXD0lg