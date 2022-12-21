半導體導首當其衝！信評估明年台灣GDP1.5% 企業迎7風險
中華信用評等公司今（21）日發布「2023年台灣信用展望報告」指出，隨著全球需求下滑為主要出口產業帶來壓力，2023年台灣的經濟成長速度可能趨緩，台灣半導體業在這波經濟衰退中首當其衝，而全球需求下滑可能顯著衝擊非科技業，特別是大宗商品及消費品相關產業。不過，在國內消費與旅遊活動逐漸復甦且可望帶動出口服務業成長的支持之下，未來幾季台灣經濟應能維持溫和成長，預估2023年經濟成長率應仍可達到1.5%，略低於對今（2022）年經濟成長率預估2.5%，未來幾季台灣企業也將面臨7大風險。
記者顏真真／台北報導
中華信評進一步分析，包括供應鏈中斷、通膨壓力、地緣政治緊張局勢與緊縮貨幣政策在內的總體經濟不確定因素，可能會影響企業在未來幾季的資本支出計劃，未來幾季台灣企業面臨7大主要風險，包括全球經濟放緩程度超出預期，進一步抑制總體需求與出口；地緣政治緊張局勢加劇將壓縮貿易、金融與投資流動；較高的借款成本或更為緊縮的融資管道將影響企業營運與償債能力；難以將居高不下的成本予以轉嫁將壓縮原已微薄的利潤率，
此外，還有疫情相關干擾反覆出現，經濟復甦因此受挫；自然災害對能源與糧食供給形成威脅，從而影響供應鏈且可能引發另一波通膨；來自網路攻擊與數位化的威脅升高，以致可能破壞商業模式，進而使成本增加。
不過，中華信評預期，銀行業2023年的信用趨勢穩定，且銀行穩健的資本水準應可為該年潛在的經濟動盪提供緩衝空間。由於銀行為了吸收可能增加的不良放款以致信用成本上升，升息對於銀行淨利差的正面影響將遭到抵銷，因此，2023年銀行業的獲利能力應會持平。
壽險業者則在管理其整體資本、獲利結構與尋求新的投資機會方面將面臨更多挑戰，劇烈的市場波動可能增加的外匯避險成本，恐怕也將阻礙保險公司的獲利，但2023年壽險業者總保費收入的下滑幅度應會有所緩和。
至於防疫險的核保虧損為產險業的獲利帶來壓力，並削弱了對防疫險曝險程度較高的產險公司的資本水準。中華信評提到，雖然產險業對於巨災風險有充分的再保險保障，但在2023年核保績效表現可能仍無法企及過去良好水準的情況下，主動的資本規劃對於產險業2023年的信用趨勢穩定性至關重要。