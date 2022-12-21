▲ HINO 推 3.49 噸自排、長軸商用車

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HINO 3.49噸商用貨車符合六期排放法規，搭載1GD-FTV 2.8L柴油引擎，最大馬力144PS，引擎在1,200轉時即可產生最大扭力30.5KGM，低轉速高扭力特性完全可以滿足市區操駕的載物需求。
轉向系統採用齒條小齒輪式附油壓輔助動力轉向，讓轉向更細緻，適合都會巷弄間的行駛。前懸吊採用雙A臂式獨立懸吊加平衡桿，後懸吊配備鋼板式懸吊，紮實的底盤結構提升車輛駕駛穩定性，又兼具優越的貨物承載性。
全新導入自排/長軸車款 操控自在、貨台寬敞
為滿足顧客更多不同的使用需求，HINO 3.49噸除了原有五速手排車款外，導入全新六速自排車款，操控更容易，不需操作離合器與換檔，起步、加/減速平穩無頓挫感，減少駕駛疲勞。
HINO 3.49噸有長軸(3,350mm)與短軸(2,545mm)兩種軸距車款，提供顧客不同使用需求，長軸車型擁有超大貨台空間（貨台實內長4,250mm、實內寬1,860mm），可承載約1.4噸的貨物，滿足多數商用的載物需求。
此外，短軸車型的車輛前輪轉向擁有最小迴轉半徑(4.9m)，針對市區巷弄與山區鄉道設計的底盤配置，操駕靈活，是頭家貨物運送的首選車款。
安全配備完善 行車更安心
為了確保載貨行駛的穩定性，HINO 3.49噸配備有VSC車輛穩定控制系統與TRC循跡防滑控制系統。煞車部分，配備ABS防鎖死煞車系統、EBD電子煞車力分配系統、BOS煞車優先系統、BAS煞車輔助系統*，大幅增加整體行車安全。
HINO 3.49 噸商用車 即日起於和泰汽車全台所屬經銷商/長源汽車、蘭揚汽車、東部汽車營業據點正式銷售。敬邀消費者可至全台營業據點洽詢，若有購車相關問題亦可至HINO商用車官網(www.hino.com.tw)查詢，或致電和泰汽車顧客服務中心0800-522567洽詢。
*各項主、被動安全配備均有作動限制，相關限制請洽全台經銷商，以了解車主使用手冊內相關說明。