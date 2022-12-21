遭指倒戈支持黃敏惠　王美惠地方主任宣示「退出民進黨」

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徐文志說，自己是執業建築師，也曾身為小英之友會會長，每逢選舉一向為民進黨盡心盡力，如今既未參與此次市長選戰，卻變成敗選推諉塞責的戰犯，實屬無奈，認為嘉義市長的選舉成敗，絕非1人或1張網路梗圖可以左右，有心人轉移焦點，令人深感遺憾。
徐文志解釋，自己在2020年後，在王美惠服務處協助，並未支領任何薪津，純屬義工性質，在LINE中私訊僅代表自己的想法，事前並未與王美惠或任何朋友同事商量過，所以此事純屬個人言論自由範疇，與王美惠毫無關係。
徐文志提到，自己在2018年曾遭受網路抹黑，經嘉義地檢署調查IP顯示出自立法院，事後雖經不起訴處分，但李俊俋辦公室助理等人難脫關係，因此2022年李俊俋獲民進黨徵召參選嘉義市長，他個人已私下向友人表達歉難苟同，但從未有任何阻礙輔選團隊的言詞或行動。
徐文志指出，自己在嘉義市深耕多年，結交朋友一向不分黨派、不分階級，只要有心為民服務的優秀人才，都會給予支持鼓勵。市長黃敏惠多年的施政成績也備受市民肯定，給予黃敏惠祝福是情理之常，這是做人基本的禮數，認為選舉是一時的，政治不應廝殺到沒有人性，「不勞有心人見縫插針！本人在此公開宣示退出民進黨！」