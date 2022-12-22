冬至到！氣象局應景曬飛上天「浮空湯圓」 網讚長知識了
今（22）日就是24節氣的「冬至」，且受到強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，中南部早晚氣溫也明顯偏低，頗有冬天來了的氣氛。對此，氣象局也在臉書分享會飛上天的「浮空湯圓」，祝大家冬至快樂，並提醒民眾週五到週日寒氣明顯，中部以北、宜蘭低溫下探7-9度，空曠地區氣溫將可能會再稍低一些，請特別留意。
編輯中心/綜合報導
氣象局臉書今早發文表示，今日是冬至，是北半球白天最短、黑夜最長的一天，過完今天，白天的時間就要漸漸變長囉。氣象局指出涼冷的冬至最適合享用暖呼呼的湯圓，接著更打趣笑稱「用會飛上天的湯圓，祝大家冬至快樂！」
而這所謂的「浮空湯圓」，其實是用來觀測高空天氣的道具，將觀測儀器綁在氣球下方，再把充滿氦氣或氫氣的大汽球放上天空，儀器就能一路上升量測大氣中不同高度的溫溼度、氣壓，並透過無線電回傳天氣預報所需的重要資訊。
氣象局更結合時事梗，指出氣球飛上天的過程，「就像奔向自由的open將」，讓網友笑翻紛紛在底下留言回覆說，「好可愛喔」、「長知識了」。氣象局也再次提醒，本次寒流屬於「乾冷」性質，白天有太陽時感覺沒有那麼冷，不過一旦入夜後氣溫下降快，尤其深夜到清晨氣溫明顯偏低，這段時間務必注意保暖。（編輯：倪浩軒）