金融新人事！富邦人壽總座陳俊伴退休　由副總陳世岳接任

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不僅如此，期間富邦人壽海外市場亦有所斬獲，2015年3月獲准申設香港壽險子公司，當年12月正式入股韓國現代人壽，成為台灣第一家壽險業者進軍東北亞市場，創下諸多里程碑。
2009年富邦人壽與安泰人壽合併後，陳俊伴更整合業務通路，以「年輕力」和「創業制」為核心展現成長動能，2014年啟動「大無疆計畫」提供更多的在地就業機會，讓服務觸角深入全台各地，並積極打造世代傳承且數位共融的業務人才育成制度，達成業務擴張、積極增員、深耕組織等目標，總保費收入於2019年寫下富邦人壽歷史新高紀錄，近5962億元。
至於陳世岳新任總經理人事案，富邦人壽表示，將呈報主管機關審查核准後生效，也期待在現有的成功基礎上，繼續強化市場競爭力，帶領富邦人壽穩健成長，並在社會趨勢與市場需求之下，透過多元化通路服務，提供民眾多樣化保險商品，以及超越期待的保險服務，秉持公平待客精神關懷高齡與弱勢族群，實踐普惠金融，深耕台灣在地，亦放眼亞洲國際市場，可望再造富邦人壽全新里程碑。
陳世岳畢業於逢甲大學保險研究所，在保險領域從業逾30年，擁有財務精算、銀保及業務通路推展、經營企劃等全方位管理經驗。自1995年加入富邦人壽，陳世岳從基層開始歷練，績效良好，在2009年6月富邦人壽合併安泰人壽後，掌管公司銀保通路經營與發展，有效布局並發揮與台北富邦銀行之合作效益，促進銀保通路保費貢獻成長，寫下新高紀錄。
他在2019年任業務通路處主管期間，帶領業務部隊充分展現富邦金控金融百貨整合綜效，亦導入數位科技運用，建置保單健檢系統「健檢百保箱」，成為業務員協助客戶檢視保障之輔銷數位工具，2021年擔任經營企劃處主管，全面延伸富邦金控Run for Green之ESG願景工程，落實多項綠色永續行動。
富邦人壽目前佔富邦金控整體獲利逾9成，為金控重要獲利引擎，RBC超過300%，資本水準維持良好，淨值比遠高於法定最低要求3%以上，2022年累計至11月初年度保費收入約1003億元，以市佔率約14%穩居台灣壽險市場第二，總保費收入達3119.5億元，目前全台業務員人數逾3萬人（含兼職），有效被保險人數近490萬人、有效保單數超過900萬件。