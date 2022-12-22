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延長至1月底！長照住宿機構定期快篩　一次配送2個月用量

▲指揮中心宣布，長照住宿機構定期快篩延長至1月底，另因應春節，將一次配送2個月用量。（圖／指揮中心）
▲指揮中心宣布，長照住宿機構定期快篩延長至1月底，另因應春節，將一次配送2個月用量。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(22)日宣布，各類型住宿式及社區式照顧機構需定期執行COVID-19公費快篩之措施，再延長1個月至明(2023)年1月31日止，篩檢頻率維持為服務對象每週定期快篩1次(身心障礙者、失智症者、2至18歲每週1次，未滿2歲免篩)，有症狀時亦進行快篩，未滿2歲有症狀則採PCR；工作人員若出現症狀時則須進行快篩，另機構認為有必要時(如有接觸史、群聚等)亦得提供工作人員公費家用快篩；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。

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指揮中心說明，基於住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應維持警惕避免發生機構群聚感染風險，因此，公費快篩再延長執行1個月至明年1月31日，公費試劑將陸續寄出，公費試劑發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿式照顧機構，以及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務及早期療育機構等社區式照顧機構。請各類機構及單位確實落實防疫政策，以降低感染風險。（編輯：林莞茜）

▲指揮中心宣布，長照住宿機構定期快篩延長至1月底，另因應春節，將一次配送2個月用量。（圖／指揮中心）
▲指揮中心宣布，長照住宿機構定期快篩延長至1月底，另因應春節，將一次配送2個月用量。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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