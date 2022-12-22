小三通未開放台商中轉　王必勝：恐衝擊金馬醫療負擔

行政院今（22）日拍板通過小三通階段式復航，適用對象為金馬地區民眾及中國籍配偶，預計於1月7日至2月6日實施，卻未納入台商中轉，對此疫情指揮中心指揮官王必勝表示，金馬都只有一個醫院，職責就是負責島上居民醫療與防疫，外加的負擔恐對醫療量能造成嚴重衝擊，加上中國疫情時續升溫，經多方考量做出此決定。
記者陳威叡／台北報導
王必勝指出，日前親自去金門進行了解，解釋台商中轉時，就必須經過金門與馬祖，可能會產生發燒、呼吸道症狀甚至確診，那就會被滯留在金門，而金門負壓隔離病房有4床、加護病房10床與專責病房23間，馬祖部分負壓隔離病房2床，加護病房1床，專責病房則是0，只要確診數稍有增加，就會造成嚴重醫療與防疫負擔。
王必勝表示，金馬都只有一個醫院，職責就是島上居民醫療與防疫，外加的負擔都可以造成嚴重的衝擊，產生後送或無法安置的相關問題，加上中國疫情時續升溫，經多方考量做出此決定。
交通部次長祁文中也提到，此次金馬地區地區民眾春節交通專案，以金馬地區民眾和陸配為限，若台商要返台可透過空運，目前兩岸間有4個航點包括北京、上海、成都與廈門，目前雙向每周有29班，單向部分浦東單向飛台灣有16到24班。
祁文中指出，民航局從本月初開始關注兩岸航班，大致上大陸返台班機，除明年元月12、13、14與17比較滿之外都尚有空位，春節後返程比較滿，建議返台過節需求儘早規劃行程。