死亡＋41！13歲青少女染疫病逝 住院51天肺炎併心肺衰竭
中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增19,891例COVID-19確定病例，分別為19,798例本土個案及93例境外移入；另確診個案中新增41例死亡。而死亡案例中最年輕的個案是一位13歲青少女，不曾接種疫苗，10月28日確診後收治兒童專責ICU，不幸病情惡化，12月18號過世，死因為肺炎併心肺衰竭及新冠病毒感染。
編輯中心/綜合報導
指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為23例男性、18例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月21日至12月19日，死亡日期介於6月25日至12月19日。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，本日公布最年輕的死亡個案是一位13歲青少女，本身患有多重慢性疾病，不曾接種疫苗，10月26日出現發燒等症狀，10月28日急診就醫確診，收治兒童專責ICU。有給予插管並使用瑞德西韋治療，住院期間始終無法脫離呼吸器，12月18號病情惡化過世，死因為肺炎併心肺衰竭及新冠病毒感染。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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