都市傳說414號房鬼飯店！張榕容「折腰女鬼」稱霸鬼界
導演徐漢強最新電影作品《鬼才之道》，劇本由徐漢強與蔡坤霖一同完成，由陳柏霖、張榕容、王淨、百白、曾威豪（瘦瘦）主演，故事劇情從一間沒落的都市傳說「旺來大飯店」414號房開始，過氣女鬼天后凱薩琳與鬼經紀人Makoto為了在鬼界不被時代淘汰得找尋出路，力爭上游的厲鬼們要如何繼續成名陽間，創造新的都市傳說呢？「一個人的才華，有時候要變成鬼才知道。」
記者黃雅琪/綜合報導
陳柏霖一收到完稿劇本當天，一早馬上打給徐漢強說：「這劇本也太棒了！」陳柏霖從讀本、排戲、到開拍，都活力十足，完全就是Makoto本人。陳柏霖說：「Makoto這角色將會打破觀眾對我的想像，光是造型上就有很大的不同，鬍子簡直神來一筆，而且還有許多超乎大家預期的劇情，絕對會在大銀幕前笑翻。」
張榕容先以「折腰女鬼」天后凱薩琳稱霸鬼界，這次不但要折腰，還有許多高難度的動作戲，她從開拍前3個月就開始動作訓練，調整柔軟度。這之間張榕容也深受過敏所苦，為了完美週週得到醫院治療，克服萬難呈現出霸氣鬼后凱薩琳的風範。張榕容說：「等了兩年終於開拍了，不但在造型上與時並進，許多鬼技也會跟上時代的腳步，到時候大銀幕看到鬼后出場絕對會嚇一大跳！」
新鬼陣容加入王淨與百白，王淨在《鬼才之道》初期發展時就已經確定加入演出，她飾演一個生前從未有任何成就，死後也不知該如何努力的菜鳥鬼同學，王淨特地在造型上掩蓋原有的陽光氣息，「全素顏上陣」展現極度毫無自信的憔悴感，還有邊緣人樣貌。王淨說：「看到同學這個角色，自己有很強烈的投射感，而且可以再跟徐漢強導演合作也很有安全感，會全力以赴讓觀眾看到做鬼也好難的。」電影《鬼才之道》預計2024年在全陽間大銀幕上映。