特企／王道銀行「影響力貸款」　擴大對象提供行善力量

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王道銀行的「影響力貸款」除了與第一社會福利基金會、台灣婦女展業協會、杉林大愛縫紉生產合作社、食藝餐飲公司以及介惠基金會等多家公益組織合作，提供其經濟弱勢員工或輔導個案免手續費及優惠利率的貸款外，全台持有低收入戶及中低收入戶證明且有固定收入者亦可申辦；即日起，更擴大影響力貸款適用對象至全台持有特殊境遇家庭證明者、扶養持有政府核發身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者，只要符合上述條件並有固定收入，即可享有貸款年利率減降2%及免手續費的優惠，貸款金額最高新台幣10萬元，還款期限至多三年，線上即可完成申辦。
此外，王道銀行亦持續號召消費者加入「影響力存款」，此存款將專款專用，貸放予上述經濟弱勢族群；影響力存款為一年期專案定儲，年利率1.465%，與王道銀行一年期定儲之牌告利率相同，卻擁有不一樣的用途。影響力存款只要新台幣1,000元即可起存，存款上限為新台幣2,999,999元，採複利計息，到期一次給付。王道銀行期盼藉由影響力專案，讓消費者的存款也能成為行善的力量，一同發揮王道銀行「利他圓己」的企業精神。
除號召消費者以存款行善之外，王道銀行更推出現金回饋活動，即日起至2023年3月31日22:00止，於王道銀行存款及基金投資當月之平均往來總資產達等值新台幣10萬元以上的客戶，只要當月線上完成一筆不限金額之轉出交易，並於轉帳備註填寫「月進百金是王道」，且次月平均往來總資產不低於當月平均往來總資產，即可享新台幣100元現金回饋，活動期間每月皆可參加，不需額外登記，最高可享新台幣500元現金回饋。