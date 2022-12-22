男藏安毒拒檢「飆車進果菜市場」！直到警開槍才肯停車
今（22）日凌晨4點多，花蓮市潘姓男子不僅違規闖紅燈左轉，為了躲避警方攔檢，潘男竟踩油門加速逃逸，還衝進果菜市場內，嚇壞攤商與民眾四處逃竄，警方趕緊擴音要市場攤商閃避，並朝潘男輪胎開槍，才順利讓潘男停車，並在小客車內搜出安非他命，最終將其依妨害公務及毒品危害條例等罪嫌移送花蓮地方檢察署偵辦。
編輯中心/綜合報導
今天凌晨4點多，潘姓男子因為違規左轉闖紅燈，被巡邏員警發現，上前攔查時，潘男卻拒檢逃逸，更直踩油門，不僅衝撞到警車及其他車輛，還一路開進果菜批發市場內，嚇壞攤商與民眾。
警方指出，警方擔心市場內民眾受傷，趕緊大聲要求民眾躲避，並要求潘男下車受檢，不過駕駛仍不願停車，因此朝車輛左後輪開一槍，才順利讓車輛停止衝撞。
最終，潘男車輛被警方查獲二級毒品安非他命，全案依公務及毒品危害條例等罪嫌移送花蓮地方檢察署偵辦。（編輯：孫唯容）
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