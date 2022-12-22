科技新遊船啟航！高雄港遊港航線促亞灣智慧觀光起飛

經濟部與高雄輪船公司於今(22)日宣布啟動鼓山-棧貳庫-旗津遊港新航線，將於24日首航，以「史努比」造型的裝扮亮眼登場，民眾可親自操作、體驗多元融合的創新技術，飽覽包括高雄燈塔、棧貳庫、鼓山魚市場等地景特色，更認識高雄港都的歷史人文風貌，以帶動亞州新灣區智慧觀光起飛。
記者黃守作／高雄報導
會中，也發表經濟部補助工研院、船舶中心與友達光電開發出全球首創的「AI智慧窗屏導覽系統」，搭載17.3吋具有高穿透率、高解析、高亮度特色的AM Micro LED透明顯示面板，「眼睛看到哪裡，資訊就顯示到哪裡」，並結合亞灣區的5G環境，成為南台灣第一艘智慧遊船，未來遊客可運用新科技，掌握高雄亞灣區多個地景特色與古今風貌，為南台灣觀光產業注入新活水，促進創新研發成果，邁向國際化。
經濟部次長林全能表示，現在亞灣區已經是高雄發展最為熱絡的區域，中央與地方持續合作打造亞灣區，成為5G AIoT產業聚落，更要將它樹立為國內投資額最大、最完整的實證場域，讓更多業者廠商的創新技術與能量，能夠在此孕育孵化。
林全能說，經濟部長期以來就扮演產業最佳後盾，攜手法人將技術應用落地在場域，今天展現了亮眼成果，除了補助工研院與國內面板廠友達光電將技術升級智慧化與系統化，開發領先全球的「AI智慧窗屏導覽系統」，也結合船舶中心的船舶影像辨識、資訊融合技術，導入高雄輪船公司的遊輪，成為南台灣獨創的智慧遊輪，進而帶動友達光電南下高雄亞灣投資打造「AUO解決方案研發中心」，展現與地方產業深耕合作的決心。
高雄輪船公司董事長黃淑美指出，新航線啟航後，民眾除了體驗創新技術，也可享受四大特色好康，包括好康1，將全球第一個整合多感測跨屏定位技術 、影像輔助定位技術的智慧科技導入觀光渡輪，讓遊客了解古今文化之美。好康2，系統串接5G網路提供5大視角，從五個不同角度即時觀賞亞灣的美麗。好康3，直覺式的使用者介面設計，輕鬆感受感官饗宴。好康4，目前提供20家商圈店家優惠，讓旅客有得玩，也能省荷包，帶動觀光旅遊商機。