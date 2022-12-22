南蘇丹總統典禮「尿失禁」被直播！攝影記者離奇陳屍住處
現年71歲的南蘇丹總統基爾（Salva Kiir Mayardit），本月13日出席高速公路落成儀式，總統卻在國歌響起時「尿失禁」，尿液從褲底滲透至地板，褲子內側濕了一大片，一旁官員全都看傻眼，尷尬畫面也全都被捕捉下來，在網路瘋傳，事後洩露這段影片的記者先前傳出失蹤，最終被發現離奇陳屍住處，引發討論。
編輯中心/綜合報導
綜合外媒報導，12月13日，南蘇丹總統基爾出席高速公路開路典禮的慶祝儀式，當時他與軍方人員站在一起，背景聽得到演奏國歌的樂器聲，沒想到基爾竟然當眾尿失禁，把自己的西裝褲給尿濕。
該典禮全程直播，基爾起初不明白發生什麼事，直到他腳邊出現一攤不明液體，現場轉播人員才趕緊將鏡頭從典禮上移開，一旁官員都看傻眼，紛紛尷尬面面相覷。
據了解，總統尿失禁的畫面播出後，當局十分震怒，指示安全部隊針對攝影記者住家進行搜索，隨後就傳出該名攝影記者下落不明，最新消息指出，該名記者被發現輕生陳屍在住處。
死者留下一張便條，責怪朋友將該影片分享給別人，才導致影片曝光，也讓自己失去了工作。不過有人懷疑該名記者是「被輕生」，也有消息指出，曾經報導過總統尿失禁新聞的南蘇丹記者，目前全都失蹤，只是該消息仍未得到官方回應。（編輯：孫唯容）