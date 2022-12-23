HBL／古宜諼三分彈 3年前傳奇一投重演

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終場前19.2秒苗商徐巧雲切入，66：67續咬，南湖最後一擊，苗商未採犯規戰術凍結時間，苗商不中，但搶下進攻籃板，苗商還是沒犯規。秒數流失1分險勝。
苗商教練周辰芳說：「最後19.2秒我們第四節團犯才2次，得連犯3次才能送南湖上罰球線，這難度太高，我要球員先抄球，惜沒抄到，且還漏南湖的進攻籃板，可謂致命傷，但仍肯定球員的不放棄。」
南湖3人得分上雙，徐郁婷三分球4投中2飆22分、8籃板雙新高外帶3抄截，毫無菜鳥的生澀，她的兩名大倫國中、南湖雙重學姊高三後衛連容纓11分、4抄截，劉彥慈10分、7助攻、4籃板，陷犯規麻煩、只打12分鐘的古宜諼唯一的三分球出手就中，只得6分卻是致勝一擊。
教練孫韻筌說：「古宜諼一早就4犯，把她換下休了兩節，但分數被苗商追上，決勝期我還是讓她再上，因她終究是有準頭，她也不負眾望。」
孫韻筌說，本季有5名高一菜鳥，多人雖是即戰力，但不夠穩，且第四節防守出狀況，才被趕上，幸運開胡拿下這一勝，拚分組前三、直接晉八強的目標不改。
出身宜蘭復興國中的古宜諼，向有三分準頭，她的代表作是108學年國三，復興搶晉JHBL女甲級四強準決賽，從一路落後給高市七賢，追成3分差，第四節最後二十幾秒，她接獲目前效力陽明高中的張聿嵐妙傳，飆進追平三分彈，延長賽她再連飆3枚，且一樣都是張聿嵐助攻，復興逆轉搶晉冠軍賽，力克北市民族首度封后，古宜諼的三分神射，大功臣之一。
對今天再以外線立功，古宜諼說，跟3年前那一球意義小有不同，但最都贏球，今天這一投最後如能幫南湖晉八強，價值不小於當年替復興殺進冠軍賽，不過兩球都是生涯最重要的投籃。
古宜諼說：「4犯回到板凳，一直擔心再也上不了場，沒想到最後教練仍讓我再上，我也把握那個空檔，得以飆進致勝球，謝謝徐郁婷等人幫我擋人。」