1,380萬起，台灣唯二之Alfa Romeo Giulia GTAm正式亮相

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Alfa Romeo所推出的Giulia GTA/Giulia GTAm，在差異點部分，Giulia GTA仍保留了後座乘坐機能，而Giulia GTAm則完全取消後座，配置防滾籠，更著重於賽道操駕樂趣，而台灣引進的兩輛皆是Giulia GTAm。
外觀上Giulia GTAm配上了更具跑格的碳纖維空力套件，並將前後輪距加寬，因此前後輪拱也有所外擴，同時引擎蓋、保險桿與車頂等處也都改採碳纖維部品，整體輕量化後，使其車重減輕100公斤至1,520公斤。
除了外觀，座艙中也極具戰鬥氣息，首先大量使用麂皮鋪陳， Giulia GTAm則於前座換上兩張碳纖維賽車椅搭配Sabelt六點式安全帶，後座則是拆除並配備防滾架。動力部分，搭載2.9升V6渦輪引擎，經過調校後最大馬力則提升至540hp，另外排氣系統也更換成Akrapovic鈦合金排氣管，因此0～100km/h加速也縮短至3.6秒即能達到。
同時，除了凡是擁有的Alfa Romeo Giulia GTAm的車主，都會隨車獲得一組專屬人身部品，包括：安全帽、賽車服，賽車手套與賽車鞋，以及一支車用滅火器。
本次PIT挪威特國際引進之Alfa Romeo Giulia GTAm，編號分別為008〈綠車〉與088〈紅車〉，迎合了台灣人喜好，建議售價就是1,380萬，目前在歐洲已經開始出現漲價搶車的現象，市場價格已漲至25萬歐元，在僅限限量500台，以及汽車電動化趨勢發展下，這輛可說是內燃機世代最後的義式跑房車，勢必有繼續漲價的空間。
而PIT挪威特國際為提供消費者更全方位的服務，於台北內湖成立全新服務中心，除了有更寬敞的展示空間，並設有快速保養專區，並且將結合義大利香氛、精品等元素，將汽車服務中心更貼近生活化，成為愛車人士休憩空間。