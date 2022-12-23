吳姍儒「親吻天菜老公」 6萬人凌晨嚇瘋：以為佐藤健
吳姍儒（Sandy）年初與交往5年的室內設計師王陽開完婚，9個月後宣布懷上第一胎，並揭曉性別是男生，目前孕肚已經8個月大的她，向主持的節目告假到明年3月，專心在家待產。Sandy今（23日）凌晨突然上傳多張與老公的親密自拍，替另一半慶生，網友嚇壞：「第一眼看成佐藤健！」
娛樂中心／綜合報導
Sandy表示，老公迎來生日週，一連慶生了好幾場，「謝謝你的第一個願望送給我與兒，其他你所希望的，我也都跟你一起希望著。今年仔細想想...是婚後產前的一次獨特的生日耶，一切都好，一切都充滿感謝。」照片中，Sandy捏著老公的脖子，嘟嘴親吻對方臉頰，兩人貼臉自拍數張，讓人眼睛一片霧茫茫。
此外，Sandy說：「大家別擔心喔，這傢伙把我照顧得很好！最近新聞常常寫我多麼痛苦～其實沒有耶，也很多人說我超級藏肚，嘻嘻，其實...真的是忽大忽小！」並表示：「新鮮的事兒很多，都需要學習學習，不過，我們很開心，也都非常平安！」
模特兒出身的王陽開，去年9月首度被Sandy曝光長相，就被稱神似日本男星佐藤健，夫妻近照一發布，星友及網友留言：「閃到瘋掉」、「這才是正常生活照阿」、「王先生的皮膚也太好了吧」、「簡直就是天作之合」！有人驚呼：「第一眼看成佐藤健...嚇瘋！」Sandy搞笑以宇多田光的《First Love》歌詞回覆，貼文PO出僅8小時，湧入5.9萬人按讚。（編輯：楊穎軒）