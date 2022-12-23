十大疫苗新聞出爐　醫呼籲新冠疫苗基本三劑打滿

我是廣告 請繼續往下閱讀
「與病毒共存」的後疫情新生活 新冠病毒疫苗持續引熱議新冠肺炎疫情在2022年經歷了峰迴路轉的歷程，從3月底起，新一波的Omicron變異病毒及BA.5變異病毒接連帶動了本土確診潮，到12月政府取消了室外空間應全程配戴口罩的規定，新冠疫苗議題在2022年仍是大眾關注焦點，在疫苗十大議題中就佔據八個名次，其中包含「兒童打新冠疫苗」、「接種第四劑疫苗」、「次世代新冠疫苗」等爭議。
疫情起起伏伏，針對疫苗接種副作用與族群民眾仍有許多疑慮，對此台灣疫苗協會榮譽理事長李秉穎建議，雖然擔心疫苗副作用對特定族群的影響，但未接種將面對更高的確診後遺症風險，因此仍然鼓勵施打疫苗，至少打滿三劑才能避免重症及死亡，而高風險如長輩、慢性病患，則建議施打第四劑。
他也提到目前新冠肺炎對兒童的死亡威脅，仍比流感高，建議家長帶兒童接種流感疫苗同時，也可以接種新冠疫苗，而大眾擔心的心肌炎，事實上幼兒產生的比例比青少年還低很多。
黃玉成理事長也表示，施打疫苗不能保證不會確診，因為喚起抗體作用需要時間，這種免疫記憶與病毒潛伏期長短有關，如麻疹潛伏期較長，在病毒發作前，抗體就啟動；像新冠病毒的潛伏期則越來越短，因此抗體還未完全作用時，就感染了，不過抗體持續增強，就不會演變成重症。
成人也要打疫苗 投資健康最保險除了新冠疫苗之外，人生不同階段有不同的疫苗需求，從嬰幼兒施打的終生疫苗到年長者的疫苗，還有許多保護效果佳並建議成人施打的疫苗。
秘書長呂俊毅則進一步說明，過去稱為子宮頸癌疫苗的HPV疫苗，事實上可以預防頭頸癌、菜花等，是醫學上目前唯一可以預防癌症的疫苗。而非活性帶狀疱疹疫苗可以預防「皮蛇」，比傳統疫苗保護力更高。
近20家企業齊力迎戰流感、免疫負債雙重夾擊 守護員工全家幸福隨著國內放寬口罩禁令，各式病毒如流感、呼吸道融合病毒(RSV)、副流感病毒、腺病毒、鼻病毒等感染逐漸流行起來，特別是年齡為兩歲以下的幼童，在出生後都戴著口罩，免疫系統沒有經過訓練，因此比大人更要面臨”免疫負債”的問題，一旦接觸到病毒，反而更容易被感染，症狀也更明顯。
而疫情漸漸解封後，有更多企業員工回歸職場崗位，為避免將流感或其他病毒帶回家，傳染給小孩，企業更需要有良好的防疫規劃，守護員工與家庭的健康，因此台灣疫苗推動協會(TIVS)持續推動 「防疫尖兵獎」認證標章，不只關注新冠肺炎疫苗的施打補助，也將流感疫苗施打納入評核標準中，鼓勵企業設立相關補助措施、接種疫苗假或衛教講座等，提升員工新冠及流感疫苗施打率，不只保護公司同仁，更照顧員工一家大小的健康。
本次共21間企業積極響應「企業防疫聯盟」，透過台灣疫苗推動協會認證，疾病管制署指導，今年榮獲「防疫尖兵獎」金獎的企業共有9家，榮獲銀獎3家，榮獲銅獎5家，還有今年首度獲獎的4家新興企業。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56288
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw