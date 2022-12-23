二線藥物助縮小腫瘤、開刀續命　胰臟癌晚期有救！

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癌王「胰臟癌」 確診多晚期、預後不佳大林慈濟醫院血液腫瘤科醫師李思錦表示，由於胰臟癌位於後腹腔，患者也多無症狀較難診斷，以致確診時大多局部侵襲或已發生轉移，屬於晚期、預後不佳；以上述患者來說，也是經過將近兩個月的不斷檢查，透過超音波、內視鏡、核磁共振，最後才得以切片揪出胰臟癌。
僅兩成可手術 一線二線化療藥物接力延長存活期由於確診胰臟癌多為晚期，已轉移或侵犯至周邊器官，目前僅兩成患者能夠以手術治療，其它必須透過化療或放療來避免惡化、延長存活期。李思錦醫師說明，胰臟癌的化學治療，已經從過去的存活期3到6個月，延長至9到12個月。
李思錦醫師解釋，藥物依患者病情變化，終究會有其限制，過去傳統複方化療一旦失效，苦無其它新藥可用，所幸近年出現關鍵的第二線化療藥物，由國衛院與台灣藥廠共同研發，合併5-FU/LV使用，平均可再延長患者存活期近6個月，同時也有機會讓患者腫瘤縮小得以開刀治療。美國國家癌症資訊網 (NCCN)也在2016年，將此二線合併療法，列入第二線治療指引的第一級(Category1)建議。更令人欣喜的是，此二線藥物也在今年11月收獲一線臨床試驗成功的好消息，向前推進，對治療進展來說，無疑打了一劑強心針，也讓醫師多了一項抗癌新利器。
目前第二線藥物的化療合併療法，兩週一次，屬於健保給付範圍，副作用與其它化療大同小異，只要曾使用一線治療失敗，就可透過第二線治療延長存活期。另外，李思錦醫師也提到，關於標靶藥物以及免疫癌症治療藥物，在胰臟癌的治療，建議進行基因檢測，找出合適的治療方式。
體重驟降、黃疸 務必積極就醫診治李思錦醫師提醒民眾，若是三個月內出現體重驟降10%以上，或是頻繁腹痛、黃疸，務必積極就醫，早期診斷、掌握黃金治療期。而胰臟癌除了與家族遺傳史有關係外，若吸菸、飲食過於油膩、肥胖也會增加罹癌風險，建議民眾遠離這些危險因子，維持良好生活習慣，才能掌握健康生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56063
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