銀髮族味覺退化、牙口差、腸胃蠕動慢　影響食慾容易營養不良

我是廣告 請繼續往下閱讀
調整食物質地 增加長者食慾與進食意願台灣研究發現調整餐食質地可以增加缺牙者選擇食物的多樣性。衛福部國民健康署與專家學者根據我國的飲食習慣和在地食材制定「臺灣飲食質地製備指引」，希望透過食材的挑選、切割烹煮技巧、簡易工具的檢測，製備出適合長輩們「軟硬度」的飲食。
調整食物質地可以增加長者的食慾與進食意願。其實長者跟我們一樣，想要的只是一點點滿足與快樂 ! 在此理念下，中臺科技大學及財團法人佳醫健康基金會已連續五年共同舉辦「全國青壯世代攜手創意餐食能力競賽」。
除延續2021年競賽外，今年以「臺灣飲食質地製備指引」第6、7級容易咬軟質食、牙齦碎軟質食為基礎，加入「節慶」料理為主軸，讓參賽者設計出色香味俱全、吃得下的軟質食物，今年較為特別的是參賽資格，從長照專業人士(廚師、營養師、照服員等)，改為55歲壯世代組，顛覆傳統長者備餐限制，結合長輩過往記憶中的美好料理，烹飪出生命中的美味。期盼促進社會大眾對長者進食照顧議題的關懷與交流。
長照中心備餐大考驗 全國競賽秀創意佳醫長照社團法人趙禹涵處長，表示長照中心每天在進行備餐時就是一項考驗，希望透過本次全國競賽展現創意，讓高齡餐食菜色更加的豐富多元，也期望日後能將餐食設計活動融入長照中心，使工作者更具體的由做中學，能感同身受高齡世代的生理需求與用餐習慣，促進對長者飲食關懷的世代交流。
財團法人佳醫健康基金會蘇秀鑾董事長，表示基金會成立以來，在從事公益活動及回饋社會不餘遺力，歷年來持續推動長照產官學活動，並贊助學校機構、服務長輩，常聽到長輩說「食不下嚥、食物太硬吃不下…」此次與中臺科技大學合作舉辦的「全國青壯世代攜手創意餐食活動」成果，實踐高齡飲食新觀念，食健康、食安心、食幸福，讓長輩及家人可運用在地食材，烹調出健康又兼顧美味的料理，正如同「老有所終，壯有所用，幼有所長」，不論何世代都要學習尊重與接納，使老年人能好好過晚年生活，就像北歐式生活態度，實現Hygge樂活精神，讓長者自然活得愉快無憂，享受豐盛的安老生活！每個人唯有真誠溫暖的對待生養孕育我們的長輩，才能夠創造一個和諧共榮的照護生活圈。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56268
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw