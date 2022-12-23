冬至8習俗曝！湯圓「這吃法」旺5年　1食物吃下財運飆升

銀髮族味覺退化、牙口差、腸胃蠕動慢　影響食慾容易營養不良

銀髮族味覺退化、牙口差、腸胃蠕動慢　影響食慾容易營養不良
銀髮族味覺退化、牙口差、腸胃蠕動慢　影響食慾容易營養不良

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】二○二五年台灣將進入超高齡社會，每五人就有一人是六十五歲以上長者。隨著年齡增加，高齡者將面臨味覺退化、唾液分泌減少、腸胃道蠕動變慢等，而缺少天然牙齒和慢性口腔疾病更是常見。

我是廣告 請繼續往下閱讀
缺牙會使食物因為缺少充分咀嚼而影響消化吸收的功能，也會使缺牙者改變食物的選擇取用或影響進食的效率，因而無法獲得良好的營養。國外研究發現缺臼齒者更降低了肉類、堅果、蛋、魚和奶製品的攝取頻率，這些食物與蛋白質，鐵和維生素B12攝取不足具有相關性，這也表示將會降低老年人的肌肉質量指數。

調整食物質地　增加長者食慾與進食意願

台灣研究發現調整餐食質地可以增加缺牙者選擇食物的多樣性。衛福部國民健康署與專家學者根據我國的飲食習慣和在地食材制定「臺灣飲食質地製備指引」，希望透過食材的挑選、切割烹煮技巧、簡易工具的檢測，製備出適合長輩們「軟硬度」的飲食。

調整食物質地可以增加長者的食慾與進食意願。其實長者跟我們一樣，想要的只是一點點滿足與快樂 ! 在此理念下，中臺科技大學及財團法人佳醫健康基金會已連續五年共同舉辦「全國青壯世代攜手創意餐食能力競賽」。

銀髮族味覺退化、牙口差、腸胃蠕動慢　影響食慾容易營養不良
銀髮族味覺退化、牙口差、腸胃蠕動慢　影響食慾容易營養不良
除延續2021年競賽外，今年以「臺灣飲食質地製備指引」第6、7級容易咬軟質食、牙齦碎軟質食為基礎，加入「節慶」料理為主軸，讓參賽者設計出色香味俱全、吃得下的軟質食物，今年較為特別的是參賽資格，從長照專業人士(廚師、營養師、照服員等)，改為55歲壯世代組，顛覆傳統長者備餐限制，結合長輩過往記憶中的美好料理，烹飪出生命中的美味。期盼促進社會大眾對長者進食照顧議題的關懷與交流。

長照中心備餐大考驗　全國競賽秀創意

佳醫長照社團法人趙禹涵處長，表示長照中心每天在進行備餐時就是一項考驗，希望透過本次全國競賽展現創意，讓高齡餐食菜色更加的豐富多元，也期望日後能將餐食設計活動融入長照中心，使工作者更具體的由做中學，能感同身受高齡世代的生理需求與用餐習慣，促進對長者飲食關懷的世代交流。

財團法人佳醫健康基金會蘇秀鑾董事長，表示基金會成立以來，在從事公益活動及回饋社會不餘遺力，歷年來持續推動長照產官學活動，並贊助學校機構、服務長輩，常聽到長輩說「食不下嚥、食物太硬吃不下…」此次與中臺科技大學合作舉辦的「全國青壯世代攜手創意餐食活動」成果，實踐高齡飲食新觀念，食健康、食安心、食幸福，讓長輩及家人可運用在地食材，烹調出健康又兼顧美味的料理，正如同「老有所終，壯有所用，幼有所長」，不論何世代都要學習尊重與接納，使老年人能好好過晚年生活，就像北歐式生活態度，實現Hygge樂活精神，讓長者自然活得愉快無憂，享受豐盛的安老生活！每個人唯有真誠溫暖的對待生養孕育我們的長輩，才能夠創造一個和諧共榮的照護生活圈。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56268

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

二線藥物助縮小腫瘤、開刀續命　胰臟癌晚期有救！

心寒！中國藥舖免費發退燒藥被搶　排隊者漠視還催：快點

十大疫苗新聞出爐　醫呼籲新冠疫苗基本三劑打滿

趙立堅妻抱怨買不到藥被嗆爆！學者：顯示無人能倖免

我是廣告 請繼續往下閱讀