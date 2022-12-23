郭再欽宣布退出民進黨！回嗆林飛帆「領9萬高薪的大官」
民進黨此次縣市長選舉慘敗，來自台南的民進黨副秘書長林飛帆昨（22）晚發文開砲，呼籲黃偉哲面對沉痾整頓市政，直呼「議會更不該成為郭再欽或現任議長郭信良的禁臠」。對此，被點名的民進黨前中執委郭再欽表示，即日起退出民進黨，並呼籲郭信良也退出議長選舉。
編輯中心/綜合報導
郭再欽發表聲明回應林飛帆檢討文，宣布退出民進黨，並呼籲郭信良也退出議長選舉。郭再欽表示，「所謂的爐碴案是2013年的舊案，在2015年獲不起訴處分，卻因為政治因素遭到舊案重查」。郭再欽強調自己會循司法途徑證明自己的清白，且自己是槍擊案的受害者，比誰都想知道幕後的暗黑勢力是誰？
郭再欽也回擊林飛帆，「請林飛帆多回台南走走看看，才會了解誰才是真正黑金？」最後更酸說「畢竟林飛帆是月領9萬高薪的大官，全國年輕人都很羨慕他」，郭再欽認為如果林飛帆的敗選檢討報告就是檢討郭再欽，那麼他願意承受，「以保住這位台南子弟的官位，畢竟年輕人要找工作也不容易，也希望林飛帆在保住官位之後，可以多關心一下青年選票流失的原因。」
至於同樣被林飛帆點名，且被郭再欽呼籲退出議長選舉的郭信良，目前則尚未正式回應。（編輯：倪浩軒）