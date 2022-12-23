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郭再欽宣布退出民進黨！回嗆林飛帆「領9萬高薪的大官」

▲民進黨前中執委郭再欽發聲明宣布退出民進黨。（圖／翻攝畫面）
▲民進黨前中執委郭再欽發聲明宣布退出民進黨。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

民進黨此次縣市長選舉慘敗，來自台南的民進黨副秘書長林飛帆昨（22）晚發文開砲，呼籲黃偉哲面對沉痾整頓市政，直呼「議會更不該成為郭再欽或現任議長郭信良的禁臠」。對此，被點名的民進黨前中執委郭再欽表示，即日起退出民進黨，並呼籲郭信良也退出議長選舉。

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▲林飛帆表示，鄭前委員宣布脫黨參選，是他的決定，但延續桃園光榮市政成績，是我們無可迴避的責任。（圖／資料照）
▲林飛帆表示，黃偉哲若對弊案置之不理，不嚴肅清理市府內部沈屙或自清，那影響的絕對不只是台南。（圖／資料照）
郭再欽發表聲明回應林飛帆檢討文，宣布退出民進黨，並呼籲郭信良也退出議長選舉。郭再欽表示，「所謂的爐碴案是2013年的舊案，在2015年獲不起訴處分，卻因為政治因素遭到舊案重查」。郭再欽強調自己會循司法途徑證明自己的清白，且自己是槍擊案的受害者，比誰都想知道幕後的暗黑勢力是誰？

郭再欽也回擊林飛帆，「請林飛帆多回台南走走看看，才會了解誰才是真正黑金？」最後更酸說「畢竟林飛帆是月領9萬高薪的大官，全國年輕人都很羨慕他」，郭再欽認為如果林飛帆的敗選檢討報告就是檢討郭再欽，那麼他願意承受，「以保住這位台南子弟的官位，畢竟年輕人要找工作也不容易，也希望林飛帆在保住官位之後，可以多關心一下青年選票流失的原因。」

至於同樣被林飛帆點名，且被郭再欽呼籲退出議長選舉的郭信良，目前則尚未正式回應。（編輯：倪浩軒）

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