Kia推限量千輛Stinger Tribute Edition，售完即退役下台

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Stinger是Kia品牌首款轎跑車，對於Kia來說有重要意義，不過隨著市場喜好快速轉變，Stinger的銷量成績也不斷下滑，因此在2020年時就傳出停產消息，但後來Kia推出小改車型來打破傳聞，不過很快的於今年又有消息傳出，據韓國媒體報導Stinger將會在明年4月停產，在此之後Kia也表示Stinger在英國市場表現不甚理想欲退出該市場，而近日Kia則推出限量千輛的Stinger Tribute Edition特仕車，同時也表示售完Stinger將功成身退。
為紀念Stinger對Kia的貢獻與地位，Kia則推出Stinger Tribute Edition特仕車作為告別，Stinger Tribute Edition動力並未有進行調校，仍維持3.3升V8渦輪引擎、366hp最大馬力輸出。Stinger Tribute Edition主要特色為除現有 Ascot Green綠色車色外亦提供Moonscape消光灰，而後視鏡、Brembo卡鉗、19吋輪圈則採亮黑色搭配。座艙方面Stinger Tribute Edition座椅採棕色皮革包覆，頭枕亦繡上黃蜂圖示。至於Stinger退役後品牌性能車空缺會由EV6 GT接替。