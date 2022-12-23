晚期卵巢癌靠PARP抑制劑維持治療　三年多未復發

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最棘手的婦癌 初期無症狀、發現八成已晚期在婦癌當中，子宮頸癌、子宮內膜癌相對較容易察覺臨床異狀(異常陰道分泌物、出血等)，也較容易檢查；然而，卵巢癌目前尚未有準確的篩檢方式，劉文雄醫師表示，初期卵巢癌即使以超音波檢查也很難一開始有異狀就發現，能看到腫瘤時多已是晚期(第三、四期)。但是病人通常在發病前會有非典型腸胃道現象(如腹脹、消化差、便秘、胃口不好，或感到自己肚子變胖)，進而先諮詢腸胃科，直到反覆未改善才求助於婦產科，八成患者已是第三、第四期，因為不容易提早發現又很容易復發因此被稱為「最棘手的婦癌」。
術後以及化療後的治療關鍵：第一線維持治療能延後復發晚期卵巢癌患者仍會先視病患情況進行相關治療，像是先進行手術再給予化療、或先進行化療將腫瘤縮小後再手術，兩者療效相仿，劉文雄醫師說明，約七、八成患者在第一線治療之後都會有顯著的治療反應，不過，即使反應再好，也有約七成的患者可能會復發。一旦復發便不容易治癒，每次復發間隔時間會越來越短，因此治療關鍵在於第一線治療時盡量延長復發時間甚至希望能治癒病患，劉文雄醫師解釋，單純使用傳統化療可能會在一、兩年左右復發，復發後會再接續其他藥物進行治療，但是最終還是希望第一線治療能延長至五年或更長的時間不要復發(延長無疾病存活期)，就像治療慢性病高血壓、糖尿病一樣，靠著口服藥就能長期控制病情，如果第一線治療反應越好(無疾病存活期越長)，即使復發，後續藥物治療的療效也會更好。
口服PARP抑制劑 實證可延後復發、降低死亡風險過往藥物治療僅有化學藥物(細胞毒殺-非專一性)用於治療卵巢癌，直到2011年左右才有抗血管新生的標靶藥物用於維持治療，劉文雄醫師表示，整體上雖然抗血管新生的標靶藥物能延後復發時間，但整體存活率並無太大影響；直到2016年開始出現精準治療藥物，需要藉由基因檢測來選定適合服藥病患，也在2018年因為第一線卵巢癌有BRCA突變的病患口服標靶PARP抑制劑當成維持治療呈現相當優異的無疾病存活期，且於2019年針對BRCA基因變異或HRD陽性之卵巢癌後續更有文獻報告強烈建議口服標靶PARP抑制劑當成維持治療，可延後及降低復發風險，明顯延長病人無疾病惡化存活期，更於2022年國際會議上更認為口服標靶PARP抑制劑當成維持治療在特定基因變化的族群甚至可增加總體存活期，被視為近年卵巢癌治療的重要轉捩點。
國際上應用於治療卵巢癌的口服標靶PARP抑制劑有四種藥物，目前台灣僅有兩種上市，劉文雄醫師認為兩種藥物對復發或原發性卵巢癌效果相當，治療效益及安全性都很好，且口服方便，患者接受度也較高，服用頻率一種為一天一次，另一種為一天兩次，不過劉文雄醫師提到，主治醫師都應了解每種藥物會在第幾週期產生何種副作用，或是哪些副作用較明顯，先給予病患衛教資訊與處方緩解藥物以增加病患服藥的順從性。
現今治療卵巢癌需更多創新有效的藥物，對醫師及病人來說都是一大福音，對應不同族群都有不同適應症，針對不同基因、共病等都需要衡量並搭配不同組合藥物。劉文雄醫師呼籲，其實卵巢癌並非完全沒症狀，只是常被忽略，若腸胃症狀反覆在腸胃科未獲得改善，或是腹部明顯變胖時，都應前往婦癌專科就醫，避免錯失治療良機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56264
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