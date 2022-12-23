特企／幸福物語「4D立體口罩」限定迎兔　朵朵飄向幸福海

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幸福兔來相伴 桃花好運天天來
2023癸卯年恰逢是難得一見的桃花年，幸福物語兔年限定，Happy兔Year「4D立體口罩系列」共有五系列，希望藉由幸福兔帶來好運穿梭整年，無論在愛情、財運、事業、健康、學業等更方面，都能充滿健康能量，滿滿幸福天天安心又滿足。
一、牛仔酷兔：一款延伸經典牛仔丹寧風，靛藍色搭配紅色青鳥材質布標，在熱鬧的農曆氣氛中低調卻不失喜氣，低調卻雋永。另一款淡色水洗丹寧風，透過深淺漸層透畫出低調的層次感，在豐富熱鬧的年節色彩中，更顯出獨特不凡。
二、金兔招財：去年熱銷一空的月河藍經典色再現，今年再復刻深湛藍進階色，搭配應景的癸卯兔年的到來，金兔來招財，財源滾滾來，各行各業整年都充滿喜氣，五路都亨通。
三、錢兔似錦：紅色喜氣，金色討喜，過年首選開運紅、霧感紅，搭配金色雙兔，好事都成雙，日式的海浪圖騰，所以好運都如潮水般不斷而來，出門戴上絕對讓人「紅」運當頭，好運天天發。
四、玉兔迎春：凡是單身的姊妹們千萬要把握2023癸卯桃花年，專為單身的人量身訂做兩款，年節走春必備口罩，一是「雙兔同相伴」運用雙兔的正向意念，在新的一年年裡能夠積極脫單，不再隻身一人，有人相伴左右；另一則是「遇見桃花緣」，透過明亮的色彩讓您在茫茫人海中可以尋得好良人，修來好姻緣。
五、兔來運轉：揮別過去一年所有的不順心，新年新氣象，一是活力滿載的湖水綠，另一是怡人淡雅的蜜糖橘兩色，搭配象徵節節高升的開運竹及豐收滿溢的發財果，充滿濃濃的東瀛色彩，讓傳統的年節增添需多異國風情。
「唯有以健康為後盾，才能幸福永久」，只有健康的身體才能盡情追求所愛的一切，在新的一年裡，幸福物語仍堅持初衷，在人生的道路上為您的健康嚴格把關，以健康為後盾，推進所愛的一切，用一整年成果的點點滴滴，打造未來幸福生活！