體重破百求子多年無果　婦減15公斤驚喜中獎！

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台灣蟬聯「亞洲最胖」世界肥胖聯盟估計到2030年全球將有10億肥胖症患者，等於每5位女性、每7位男性就有一人患有肥胖症。
台灣肥胖人數蟬聯亞洲國家之冠，根據統計，平均每4個國小學童就有1人過重或肥胖，成人更有一半過重或肥胖，其中18-44歲的中壯年人上升率最高。尤其疫情居家防疫、遠距上課，兒童肥胖人數也快速攀升。
肥胖恐導致壽命縮短林文元說明，肥胖症是許多疾病的根源，包括心血管疾病、痛風、癌症、不孕、糖尿病、肺病、氣喘、失禁、慢性背部疼痛、關節炎、睡眠呼吸中止症甚至壽命減短，國人十大死因就有八項跟肥胖有關，甚至「出車禍死亡也可能肇因於肥胖，如果卡在車內拉不出來，就會影響救援！」
台灣肥胖醫學會今年11月進行全台20歲以上成年者對於肥胖認知的調查，竟有將近五成民眾不清楚肥胖定義（BMI≧27），正在減肥的民眾僅1.5成尋求專業協助。
林文元說明，減重不僅是少吃多動，基因、荷爾蒙、藥物影響、大腦的愉悅感機制、心理因素等都需要完整評估。早年就有病患偏激減肥，不僅心悸、嘔吐，甚至中風死亡，他強調減肥不該僅是追求體態好看，健康減重最重要：「不健康的減肥會減掉壽命！」
都市肥胖人口比例高根據調查顯示，都市化程度越高的地區，肥胖人口比例更高。台灣健康城市聯盟秘書長郭憲文提醒，2世紀以來人類對於延長壽命的成果顯著，卻可能敗在肥胖。
他呼籲地方政府與中央密切合作，共同防治肥胖，可參考美國「健康費城人」計畫，多元切入，包括健康食物推廣、學校周圍2公里內禁止開設速食店、要求廠商限制糖分、包裝標示高熱量成分、提升戶外運動安全性等，將兒童肥胖比例降低6.5%。
林文元呼籲，只要將體重減掉5-10%，就能降低罹患糖尿病與心血管等疾病的機率，也能改善血壓與血脂，甚至延長壽命，民眾應尋求專業醫療找出肥胖問題根源並積極減重。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56289
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