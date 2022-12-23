費翔62歲了！不老帥顏冰封 粉絲訝異：還是這麼年輕
台美混血費翔是華語歌壇資深男神，五官立體、皮膚白皙，身材精壯結實，是不少婆媽粉絲的夢中情人，近年他將事業重心轉往大陸，鮮少在台灣露臉，偶爾更新微博報告近況。費翔今（23日）凌晨上傳一張自拍，感謝大家送上的生日祝賀，邁入花甲之年的他一張帥臉受歲月善待，粉絲見狀不禁讚歎：「還是那麼迷人帥氣！」
娛樂中心／綜合報導
費翔感性發文，寫下：「62歲，感恩加倍...！！感謝大家的生日祝福… 我非常珍惜這份溫暖。紐約的整個感覺還是比較蕭條，沒有太多聖誕季節的氣氛...希望全世界2023年能徹底走出新冠的陰影。Wishing you a Merry Christmas and a much, MUCH better New Year...! 」他的IP地點顯示在上海，顯見過著美國、大陸兩地跑的生活。
照片中，費翔旁分短髮黑亮有型，留著一口落腮鬍，瞇著眼露出一抹微笑，俊美樣貌及貴族氣息依舊，相隔2個月更新動態，粉絲驚喜留言：「天哪！男神62（歲）了」、「費翔大哥生日快樂呀！你還是那麼的迷人那麼的帥氣」、「大哥，看上去還是這麼年輕，只是一副憂心忡忡的樣子，讓我心疼，沒事的，都會漸漸撥開雲霧」！（編輯：楊穎軒）