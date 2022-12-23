快訊／本土確診＋18965！死亡個案增40人　境外移入108例

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指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為24例男性、16例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月27日至12月20日，死亡日期介於12月13日至12月20日。
指揮中心說明，今日新增108例境外移入個案中，為49例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自香港(5例)，中國(4例)，韓國(2例)，日本、美國、泰國、越南及德國(各1例)，另92例感染國家為調查中。入境日期介於今年10月1日至12月22日。
指揮中心統計，截至目前國內累計20,556,844例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,892,283例排除)，其中8,663,616例確診，分別為39,246例境外移入、8,624,316例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,039例COVID-19死亡病例，其中15,022例本土，個案居住縣市分布為新北市2,943例、臺北市1,640例、臺中市1,595例、高雄市1,474例、臺南市1,123例、桃園市1,108例、彰化縣939例、屏東縣583例、雲林縣494例、南投縣490例、苗栗縣413例、嘉義縣391例、宜蘭縣319例、基隆市313例、花蓮縣261例、嘉義市257例、新竹縣251例、臺東縣192例、新竹市162例、金門縣37例、澎湖縣37例；另17例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。