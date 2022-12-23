死亡＋40！40多歲男快篩陽確診4天後病歿 曾接種5劑疫苗
中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增19,073例COVID-19確定病例，分別為18,965例本土個案及108例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。今日新增的病例數較上週五多3,649例，增加約23.8%。而最年輕的死亡個案為一位40多歲男性，12月12號快篩陽確診，12月16號病情惡化逝世，死因為心肺衰竭併新冠肺炎病毒感染。
編輯中心/綜合報導
指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為24例男性、16例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
另外今日新增1例特殊死亡個案，為40多歲男性，接種5劑COVID-19疫苗，有甲狀腺炎、肌肉病變病史，12/12快篩陽性確診，12/16於住家死亡，死因為心肺衰竭併新冠肺炎病毒感染。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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