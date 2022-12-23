讓國軍官兵有家的感覺 蔡英文出席國軍考潭營區落成典禮
蔡英文總統今（23）日上午主持「國軍興安專案砲兵第四三指揮部考潭營區落成典禮」時表示，考潭營區改建之後，將提供國軍更良好的生活環境，也落實「國軍保衛家園，政府照顧國軍」的承諾。她相信，好的生活環境，讓官兵有家的感覺。加上紮實的訓練，可以讓國軍弟兄姊妹們展現更強的戰力，也讓全世界看到中華民國國軍保家衛國的決心。
記者郭凱杰／高雄報導
砲兵第四三指揮部考潭營區今天落成啟用，典禮在四三砲指部官兵社團─戰鼓及舞獅的開場表演，正式揭開活動序幕，蔡英文總統抵達後，首先與現場貴賓一同進行剪綵、揭牌及入厝儀式，並視導官兵生活設施，包括閱覽室、健康管理中心、健身房及官兵寢室等；隨後，總統進行耶誕點燈，把簽名後的「祈願卡」掛至耶誕樹上；並頒發加菜金慰勉國軍辛勞。
蔡英文表示，考潭營區的落成啟用，將提供國軍更良好的生活環境，也落實我們「國軍保衛家園，政府照顧國軍」的承諾。蔡英文強調，守護國家安全，維護區域和平穩定，最重要的屏障就是我們每位國軍弟兄姊妹，而強化國防戰力、照顧國軍官兵，就是身為三軍統帥最重要的責任。
蔡英文指出，這幾年來除了積極籌獲國軍所需的武器、提升單兵個人裝備，也加速推動「興安專案」，來改善營舍居住環境。不論是提升身心健康的健身房以及健康管理中心，或是有雙語教學資源的閱覽室，都可以讓國軍弟兄姊妹們在忙碌之餘，也能夠充實自我、紓解壓力，讓官兵有家的感覺。
第八軍團指出，國軍是國家安定的力量，政府一定會善盡照顧官兵的責任，考潭營區在國防部與司令部的各級負責幹部細心 擘劃與監督下完善訓練、工作、 生活和休閒機能，滿足部隊平日的任務與住用需求，讓官兵在戮力戰訓本務之際 也能擁有「家」的溫馨感受與生活環境 並以實際行動守護國境南疆安全 傳承天雷部隊的光榮使命 。
新建大樓為口字型 4 層樓建築，結合官兵住宿、辦公空間之住辦空間。內部設有官兵寢室153間區分單人、雙人、五人等不同型式寢室，每一間都有獨立衛浴五人房有兩間衛浴，另外有閱覽室、健身房、健康管理中心、中山室、軍械室以及會議室等設施 能滿足部隊日常所需。 今天出席落成典禮嘉賓計有包括國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部長邱國正、陸軍司令徐衍璞、第四作戰區指揮官楊海明及四三砲指部指揮官張冠軍等。