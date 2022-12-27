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疫情解封　桃機聯外交通回復正常　大眾運輸省時又方便

▲進出桃園機場民眾可多搭乘大眾運輸工具，省時又方便。圖為機場捷運第二航廈A13站旅客上下車情形。（圖／桃機公司提供）
▲進出桃園機場民眾可多搭乘大眾運輸工具，省時又方便。圖為機場捷運第二航廈A13站旅客上下車情形。（圖／桃機公司提供）

生活中心/綜合報導

隨著台灣國境解封、入境人數取消，航空公司客運量逐漸回溫，桃園機場作為國門，為了迎接國人及國際旅客來台，不僅升級軟硬體設備，進出機場聯外交通上也提供多元而便捷的選擇，「機場捷運、高鐵、客運巴士、計程車、租賃車」滿足各式往返需求，給予國人、旅客最大的便利性。

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機場公司表示，自10月13日解封以來旅客量持續增加，近期單日運量最高已逾5萬人，今年前10個月旅運量為271萬人次，較去年同期成長262%。而緊接著將迎來長達10天的春節假期，預期運量再提升，提醒出國旅客可提早報到，並可預先購買回程車票或事先儲值電子票證，省時又方便。

作為桃園國際機場重要的聯外交通工具「桃園機場捷運」，隨著國門開放，因應旅客及營運需求，A12機場一航廈站及A13機場二航廈站有直達及普通車兩車種停靠，約7.5分鐘開出一班車；桃機普通車及直達車尖峰時段營運不變，直達車在離峰時段恢復班距為30分鐘。桃園大眾捷運股份有限公司表示，將持續滾動式調整營運模式，擴大服務。

▲民眾可選擇合格計程車、租賃車，人身財物安全有保證。（圖／ 桃機公司提供）
▲民眾回國應選擇排班計程車、合格租賃車，人身財物安全有保證。圖為桃園機場排班計程車乘車處。（圖／桃機公司提供）
此外，桃園機場捷運連結台鐵、高鐵、北捷，提供前往北中南部的旅客全方位選擇。現行直達車自台北車站至桃園國際機場第一航廈僅需35分鐘，至第二航廈僅需39分鐘，於桃園高鐵站至桃園國際機場第一航廈僅需19分鐘。搭乘機場捷運至A12高鐵桃園站轉乘高鐵，就能輕鬆、快速前往各大城市。

因應大量旅客需求，提供往來各地區的「客運巴士」路線也陸續恢復班次，台北、板橋、新店、桃園、中壢、台中、新竹等地均有站點，旅客可以依照地點、時間、車資等，綜合考量，輕鬆選擇最適合自己的搭乘工具。

▲（圖／品牌提供）
▲機場公司表示，自10月13日解封以來旅客量持續增加，近期單日運量最高已逾5萬人。（圖／桃機公司提供）
旅客如想直達目的地，可選擇計程車、租賃車。機場公司提醒，請旅客搭乘機場合格車輛，不僅合法安全，也更有保障。旅客可至桃園機場設置的排班計程車乘車處搭乘, 勿乘坐來路不明的黃牛車，如發生事故可能面臨求償無門的窘境。另外，機場內也設置多家租賃車業者櫃台，提供合格車輛供民眾租賃，選擇機場合格車輛，人身財物安全更有保障。

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