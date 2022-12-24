邁出淨零減碳第一步！中油石化部率先完成產品碳足跡盤查

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陳國棟說，中油公司於民國93年即啟動全公司各單位的組織型溫室氣體盤查工作，推動整體產業溫室氣體管理制度，邁出產業自主管理溫室氣體的第一步，隔年提出全公司的溫室氣體盤查報告，揭開中油公司溫室氣體管理的序幕。
石化事業部為進一步展開六大主產品及十項副產品碳足跡盤查工作，包括產品，含括烯烴類、芳香烴類、裂解燃料油(PFO)等，乃於今(111)年1月3日成立石化事業部產品碳足跡盤查小組，由時任副執行長的許晉榮擔任召集人，邀集環保、行銷、林園廠等各部門共同參與討論，並委託環科工程顧問公司輔導進行全品項產品的碳足跡盤查。
陳國棟並說，透過產品標的選擇討論、邊界劃分、原物料使用、運輸考量、能耗分配、係數選用及數據來源選擇等多項參數的蒐集，經反覆檢視與驗算數據品質，逐步建立起屬於石化事業部的全品項產品碳足跡。
陳國棟指出，石化事業部為確保資料正確性與一致性，完成彙整盤查清冊後，比照ISO外部稽核模式，辦理內部稽核作業，歷經5個多月的數據彙整、排放係數搜尋及能耗分配等數十次會議的討論及意見交流，於今(111)年9月底完成初步盤查，並交由台灣衛理國際品保公司進行第三方查證工作，並就石化事業部系統邊界、功能單位、排放源、排除門檻、物質流、分配原則、保證等級、數據來源等逐一確認後，經內部技術審查，於12月8日通過查證，並取得查證聲明書。
陳國棟並指出，藉由此次的全品項產品碳足跡盤查，除了提供下游產業精確原物料之碳排放係數，協助國內產業進入國際的碳交易機制與市場，也盼透過揭露石化事業部產品的碳足跡，更精準找出碳排減量的可能性與機會，進一步提升國內產品競爭力。