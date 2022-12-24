專訪／六都唯一市議員　孤鳥吳佩芸不擔心時力泡沫化

邁出淨零減碳第一步！中油石化部率先完成產品碳足跡盤查

▲台灣中油公司石化事業部率先完成產品碳足跡盤查，邁出淨零減碳第一步。(圖／記者黃守作攝)
▲台灣中油公司石化事業部率先完成產品碳足跡盤查，邁出淨零減碳第一步。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

台灣中油公司石化事業部響應高雄市政府「產業淨零大聯盟」號召，率先完成產品碳足跡盤查，並取得成果，為淨零減碳邁出第一步。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台灣中油公司石化事業部率先完成產品碳足跡盤查，邁出淨零減碳第一步。(圖／記者黃守作攝)
▲台灣中油公司石化事業部率先完成產品碳足跡盤查，邁出淨零減碳第一步。(圖／記者黃守作攝)
台灣中油公司石化事業部執行長陳國棟表示，為因應全球氣候變遷，能源轉型與淨零減碳蔚為全球趨勢，國家發展委員會已公布2050年淨零排放為國家溫室氣體長期減量目標，該事業部率先推動石化產品碳足跡盤查，除了掌握全品項產品碳排放量外，更尋求產品於原料與生產等階段減碳的機會，做好源頭管理，以帶動石化產業鏈，走向淨零生產供應。

▲台灣中油公司石化事業部執行長陳國棟說明完成產品碳足跡盤查的情形。(圖／記者黃守作攝)
▲台灣中油公司石化事業部執行長陳國棟說明完成產品碳足跡盤查的情形。(圖／記者黃守作攝)
陳國棟說，中油公司於民國93年即啟動全公司各單位的組織型溫室氣體盤查工作，推動整體產業溫室氣體管理制度，邁出產業自主管理溫室氣體的第一步，隔年提出全公司的溫室氣體盤查報告，揭開中油公司溫室氣體管理的序幕。

▲台灣中油公司石化事業部率先完成產品碳足跡盤查，邁出淨零減碳第一步。(圖／記者黃守作攝)
▲台灣中油公司石化事業部率先完成產品碳足跡盤查，邁出淨零減碳第一步。(圖／記者黃守作攝)
石化事業部為進一步展開六大主產品及十項副產品碳足跡盤查工作，包括產品，含括烯烴類、芳香烴類、裂解燃料油(PFO)等，乃於今(111)年1月3日成立石化事業部產品碳足跡盤查小組，由時任副執行長的許晉榮擔任召集人，邀集環保、行銷、林園廠等各部門共同參與討論，並委託環科工程顧問公司輔導進行全品項產品的碳足跡盤查。

陳國棟並說，透過產品標的選擇討論、邊界劃分、原物料使用、運輸考量、能耗分配、係數選用及數據來源選擇等多項參數的蒐集，經反覆檢視與驗算數據品質，逐步建立起屬於石化事業部的全品項產品碳足跡。

陳國棟指出，石化事業部為確保資料正確性與一致性，完成彙整盤查清冊後，比照ISO外部稽核模式，辦理內部稽核作業，歷經5個多月的數據彙整、排放係數搜尋及能耗分配等數十次會議的討論及意見交流，於今(111)年9月底完成初步盤查，並交由台灣衛理國際品保公司進行第三方查證工作，並就石化事業部系統邊界、功能單位、排放源、排除門檻、物質流、分配原則、保證等級、數據來源等逐一確認後，經內部技術審查，於12月8日通過查證，並取得查證聲明書。

陳國棟並指出，藉由此次的全品項產品碳足跡盤查，除了提供下游產業精確原物料之碳排放係數，協助國內產業進入國際的碳交易機制與市場，也盼透過揭露石化事業部產品的碳足跡，更精準找出碳排減量的可能性與機會，進一步提升國內產品競爭力。

環保減污技術交流！中鋼辦AIR HoPE產學中心成果發表

國際機構高度肯定！中聯資源獲全品項碳足跡雙查證殊榮

共創勞資雙贏！中龍鋼鐵與中龍企業工會簽團體協約

循環經濟節能減碳！中油石化事業部設燃燒塔氣體回收裝置

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀