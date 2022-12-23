巡察行政院　監委關切核廢料處置「盼政府停、看、聽」

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「廢棄物流向與再利用管理-假『資源回收再利用』真傾倒廢棄物」、「花完6百億元真的就會找到最終處置場址嗎？」、「平埔族群正名案」、「私校教師權益問題之檢討案」等議題，以及4位委員分別就「國有林盜伐案(山老鼠)」、「論台灣多元民族國家之建構：一個族群視角的詮釋與討論」、「莫拉克永久屋問題之檢討與改進」、「查處誇大不實食品廣告執行成效之檢討」，總計13項議題，個別向相關部會提出口頭詢問。
監察院晚間召開記者會，監察院副院長李鴻鈞表示，本次巡察所提問題，匯集監察院111年度調查案件，包括審計處建議意見、民眾關切問題，盼督促行政院加強改善為目的，共同為民眾權益福祉多加努力，並由行政院長蘇貞昌與相關部會首長答覆議題。
媒體詢問，外交國防委員會提到，14軍品採購調查報告已完成，已全部公開上網？是否涉及國防機密？李鴻鈞表示，外交國防委員會所調查報告涉及國防機密，根據規定不能把報告結果上網，但通常對調查報告案由會登錄，因此網路上無法看到全文。
此外，針對高階核廢料處置，監察委員田秋堇關切台灣歷時50年之「用過核子燃料最終處置計畫」，預計耗資近600億元，最終恐難尋得地質穩定達百萬年之處置場址，並責請經濟部回應。
監察院財政及經濟委員會召集人施錦芳補充說明，田秋堇長期關心核能問題，這次巡察也提及核廢料，並針對最終處置計畫，希望行政院應該停、看、聽，避免浪費近600億元經費，經濟部長王美花現場也表達，核廢料最終場址還沒確定前，政府絕不會亂花錢，但場址尋找確實困難，縱使地質穩定國家也面臨相同問題。
李鴻鈞則表示，行政院回應場址沒找到，錢也不會花掉，這是田秋堇此次詢問最重要事項；他直言，600億是龐大數字，擔心場址還沒找到就編這麼多預算，錢會不會一直砸下去？這是提問最重要方向。至於細節部分，李鴻鈞說，需等1個月，行政院會以書面回應監察院。