專訪／挺過影片外流風波　時力正妹吳佩芸化身強悍代議士

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「那只是首長部份，台中的發展是嚴重停滯的。」她拿出數據，近3次選舉，全國女性議員當選比例穩定微幅成長，2014、2018、2022年依次是30%、33%、38%。「台中是全國第2大城市，號稱宜居城市、選出唯一的六都女市長，你猜女性議員比例多少？只有33%！是六都唯一低於全國平均的。」
提到參選過程，吳佩芸感觸良多，對於年輕漂亮的女性候選人，「大家注目的焦點，往往不是她的能力。」大學時期參與太陽花學運、擔任學生自治會長，吳佩芸有藥師正職還斜槓有氧老師。4年前她26歲，首次參選台中市議員，青春活力的年紀，競選宣傳看板選了泳裝照，意外引發同區對手何文海的不當發言。
吳佩芸指控何文海涉嫌言語性騷擾，開票結果兩人僅差9票，吳佩芸成了落選頭。「那次選舉，台南的虧雞老爹穿泳褲，大家讚『阿北很潮』、為什麼換成年輕女生穿泳裝，就是色情聯想、要被言語消遣？選後經歷社會局、警察局互踢皮球，警方調查不成立，我覺得很受傷。」
司法沒辦法討回她想要的公道，她到時力中央黨部擔任祕書長，驚覺類似遭遇的人何其多！「那段日子接到滿多陳情案、吹哨者爆料，他們曾企圖透過制度內管道尋求正義，最後都失望了。」
祕書長的歷練讓她更成熟圓融，但社會對年輕女性的討論，外表往往多過內涵，這時又有匿名粉專隱射她是黨主席的小三，她透過打官司為自己討公道，也離開紛擾的首都，重回台中蹲點。
回到家鄉的她，不再展現這年齡該有的青春洋溢，吳佩芸把自己包得嚴實，每在人前亮相，不是時力黃夾克就是專業黑色西裝。不平則鳴的基因還在，她用偏快且有力的語速，為職場性平案的受害者、嬰孩被虐待的無助父母，揭發一樁樁荒謬又不公平的事件，讓人眼睛一亮。
她坦言形象的調整，和4年前不愉快經驗有關，「我知道自己沒做錯，但還是得面對台灣現實環境裡，性別不平等的事實、想辦法改變現狀、打破僵局。」
「花若盛開，蝴蝶自來」，有時招來的卻是嗡嗡叫的蒼蠅！追垃圾車發文宣、和支持者深度對談的日子讓她感到踏實，但選戰末期公開亮相少了、網路聲量低了，不斷有人「好心建議」她再穿泳裝製造亮點，她感慨自己堤出的八大政見不被討論，太多人在外表的話題打轉，卻也無可奈何。
不久後出現她未婚懷孕、可能棄選的傳聞。「媒體向我求證時，我滿生氣的！這不是單純的關心，換成年輕男性候選人，會被這樣消遣嗎？」懷孕話題沒發酵，更勁爆的又來了！一家自媒體刊出她5年前穿著內衣，和前男友跳舞玩樂的影片。
「我看到時全身發抖，蹲在地上哭好久好久。」網路很多人罵她「當初為什麼要拍」、「4年前泳裝、這次內衣，炒話題換選票很會」、「根本是自導自演！」已逝的愛戀變得如此不堪，擦乾眼淚後，她再度透過司法途徑討公道，目前已開完偵查庭。「沒有人應該為了過去的感情被公審，穿泳裝沒有錯、跟男朋友拍影片也沒有錯！錯的是扭曲的想法、惡意散佈的人。就算曾經喜歡、信任過，有疑似流出的行為，就不值得寬恕。」
問她後悔嗎？「當你曾經很愛一個人、經營感情時很難完全以理智看待。只能說若重來一次，我會用更成熟的方式處理。」千金難買早知道，她以自身慘痛體悟，呼應女性團體呼籲的「不拍攝、不上傳、不上車」性私密防禦網，「當妳無法控制人心演變到什麼地步時，必須先懂得保護自己。」
內衣影片事件後，一位女性朋友告訴她，自己的性愛影片在情色平台流傳多時。「質問拍片的男友，兩手一攤說不知道為什麼。她怕被爸媽看到，不敢報警、不敢找人求助，甚至不敢告訴其他人。」根據調查，這類女性受害人僅3成報案，吳佩芸能同理被害人的恐懼，「人生難免有不很成熟時留下的、不想讓人知道的印記」。
提起那些難熬的日子，她極力壓抑情緒，「我想跟所有受害者說，當你很掙扎時，千萬不要去檢討自己，以為犯了滔天大錯。就算全世界只在乎那些影片，妳仍要好好愛自己」。身為台中市第2年輕的市議員，30歲的她認為，揭發各種侵害民眾權益的事實，讓市民共同關注，是自己的責任，「營造性別平等空間不只是我該努力的，相信不分黨派不分性別，會有很多理念相近的議員和我站在一起。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110