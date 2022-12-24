高球／破大會紀錄　旅日好手吳佳晏封后

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於明年將繼續出征LPGA美巡賽的侯羽桑，今天第三洞率先抓鳥，並把落後吳佳晏的桿數一度縮成一桿，但隨後兩洞因為切球失手連吞柏忌，無力再逼近第一輪開始一路領先的吳佳晏。最後侯羽桑繳出70桿成績，以204桿總桿(-12)，獨居第二。
上週才剛從日本返國的吳佳晏透露，低於標準桿17桿是她生涯三回合的最佳紀錄，同時也打破了本賽事2017年冠軍泰國好手普洛依薔普(Ploychompoo Wilairungrueng)與2020年冠軍錢珮芸共同保持的-10桿總桿紀錄。身材嬌小、但球技出眾的吳佳晏轉入職業才短短兩年，已經在TLPGA台巡賽累績八座冠軍，本週更以驚人的破紀錄成績技壓眾多旅美名將，表現令人印象深刻，也相當期待她明年在日本的表現。
師承台灣首代高球天后涂阿玉的吳佳晏賽後謙虛表示：「這場比賽旅美與旅日回來的好手很多，能夠贏球，我只能說這禮拜我的狀況好一點。之前打不好一直是推桿不順，本週推桿感覺就好多了。」預計明年二月飛往日本備戰的吳佳晏強調台灣大哥大這次吸引了許多好手參賽，「我看到了各個選手的好處，學到不少東西。」
侯羽桑賽後則認為自己因為吞了兩個「不應該出現」的柏忌，無力再帶給吳佳晏壓力，有點可惜，「不過佳晏今天在風勢頗大的情況下還能打出-5，表現非常好，是位可敬的對手！」
2018年台灣大哥大女子公開賽冠軍李旻，這場比賽表現有如倒吃甘蔗，第一天以73桿開局，但昨天馬上以全場最佳的65桿排名大躍進，今天再靠5鳥、2柏忌以69桿佳績繳卡，總桿來到207桿，與旅美同儕好手錢珮芸並列第三。
李旻與錢珮芸兩位LPGA好手雖然都長期在美國發展，但在LPGA或是次巡都沒有同一組過，今天是兩位首次同組揮桿，彼此有說有笑，不過隨著比賽進入尾聲，兩人也開始暗自相互較勁，最後打個平手、一團和氣。李旻表示因為自己剛從美國回來，要重新適應台灣球場加上前天的天氣欠佳，首輪打出73桿成績並不太意外，但「經過一天適應後，就知道後兩天應該怎麼打了。」至於今天以70桿作收的錢珮芸則表示，台灣的比賽真的不容易打，「尤其是我果嶺的推桿速度並沒有掌握得很好。」
上屆比賽冠軍徐薇淩第三輪跟昨天一樣，專門在五桿洞賺桿數，全天下來在前九與後九的長洞各進帳一隻小鳥，沒有吞下任何柏忌，三回合都繳出低於標準桿的71-68-70，總桿209桿與旅韓名將陳宇茹並列第五。
徐薇淩表示由於目前是美巡賽的off-season(休季期間)，她通常在這個期間都會專注在體能的訓練，因此在果嶺的判斷上難免會有缺失，「但整體而言，我對這個禮拜的表現感覺還可以。」由於徐薇淩是2021年LPGA純絲錦標賽的冠軍得主，有資格參加一月下旬在佛羅里達舉行的冠中冠比賽，因此一月初打完日立盃就要兼程赴美，今年無法在台灣過年。