高球／洪健堯單回合-5　逆轉登上第一

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今天第三回合的選手仍分第一洞與第十洞同時分別出發，三人一組，第一組於上午7:41出發，最後一組於上午9:20出發。
獨居領先的洪健堯今天整體表現都不錯，各桿發揮都很穩定，抓下八鳥三柏忌，他表示主要是鐵桿準，方向與力道控制感覺都不錯，果嶺速度雖仍然很快，但是早上沒什麼風，因此沒有昨天下午風大時那麼快，推桿比較能掌握得住，他此回合26推，13個洞成功打上果嶺，都是打出佳績取得領先的主因。
洪健堯曾拿下2020年台豐公開賽冠軍，四回合總桿為賽史最低桿269桿（低於標準桿19桿，但是因為賽事期間採較佳球位規則，為非正式紀錄）。
蘇提帕也說上午的風沒有昨天大，只有打到最後幾洞遇到較大風，所以整體來說，狀況OK，三鳥一柏忌，也是平穩的表現，不過他說此回合的推桿沒有之前好，而且第14洞吞下柏忌，是唯一的失誤，在最後兩洞的五桿洞連續兩洞都靠推桿抓鳥，以第18洞的25呎長推抓鳥是距洞最遠的小鳥推桿。
他是今年ADT賽三站冠軍，暫居年度總獎金首位，這場比賽為今年ADT封關賽，因為總獎金排名第二的泰國選手鍾拉提（Chonlatit Chuenboonngam）今天未能晉級，所以他已穩坐ADT巡迴賽獎金王寶座，不過他說沒有想那麼多，能取得明年亞巡賽資格已很滿足，後兩回合決賽將以平常心看待。
首位參加這項賽事的台灣美巡現役好手俞俊安，在第六洞發生失誤，第二桿揮擊稍偏，彈到車道，出現OB出界球，打成「三柏忌」七桿，不過他也在第三洞五桿洞，第二桿打上果嶺，距洞10呎，一推進洞，獵下老鷹，另有六鳥二柏忌。
他表示，平均發揮得很好，推桿力道控制得不錯，打上果嶺都能放在好推的位置，如第一洞是OK小鳥丶第10洞是18呎小鳥推桿丶第15洞是12呎下坡小鳥推桿，都是不錯的表現，
這項比賽共四回合七十二洞，總獎金為美金20萬元（約合新台幣600萬元），為今年ADT年度16站中獎金最高的兩場比賽之一，也是今年度ADT與台巡賽的封關賽，冠軍選手可獨得美金3.5萬元（約合新台幣105萬元），亞軍獎金為2.3萬美元，選手們爭取ADT年度總獎金排名前十，以取得明年亞巡賽參賽資格。