高中生學木工、玩體育　青年體驗學習計畫找到未來志向

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108年度參與計畫的王暐捷就讀於海聲華德福實驗高中，從小對木工手作展現極大熱忱，以木工的傳統工法作為高三畢業專題核心。為有充足的時間探索與累積經驗，畢業後參與該計畫，以達人見習的方式，和木工工作室的師傅進行傳統工藝技法學習，從木材選擇、木製產品修復、細磨、上漆等，與師傅一同完成工作室基地的裝潢。基地創立後並擔任總務職位，深刻體會從無到有需要跨越的困難與挑戰。
此外，王暐捷從小最愛體育課，參與計畫過程中，他積極練習馬拉松、跑山路、攀岩以及跑酷，並取得水上救生協會救生員訓練合格證書，今年也獲得中華民國體操教育協會兒童體操指導員證書。
王暐捷表示，選擇參加計畫，是因為還不確定自己想讀的科系，木工、體育，哪個才是他最想要的未來，經過2年探索，他發現自己更加喜愛體育，山海之間讓他看見勇往直前，不斷地自我挑戰。
填志願的時候，也曾受到他人的各種擔心而反對，但他覺得只要選擇自己有興趣的去做，都是在累積經驗，最後王暐捷順利錄取110學年度國立台東大學體育學系，未來想成為一名體育教師，帶著學生上山下海，讓視野更遼闊。
青年署表示，「青年體驗學習計畫」協助青年開拓視野及發展生涯志向，鼓勵擁有夢想的高中應屆畢業同學勇於探索自我，成為更好的自己！112年度計畫報名至112年3月16日止，歡迎高中職應屆畢業生把握機會，到青儲帳戶方案填報系統報名。
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