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高中生學木工、玩體育　青年體驗學習計畫找到未來志向

▲高中生王暐捷透過「青年體驗學習計畫」，更確立志向為體育教師。圖為王暐捷攀登百岳之一的南華山。（圖／教育部提供）
▲高中生王暐捷透過「青年體驗學習計畫」，更確立志向為體育教師。圖為王暐捷攀登百岳之一的南華山。（圖／教育部提供）

記者李琦瑋／台北報導

為鼓勵高中職應屆畢業生在進入大學前有多方面探索興趣、性向的機會，教育部青年署辦理「青年體驗學習計畫」，鼓勵青年透過「自己提企劃」完成2或3年的自主學習。108年度參與計畫的王暐捷，未來志向在木工跟體育間猶豫不決，透過該計畫，和木工工作室的師傅進行傳統工藝技法學習，並積極練習馬拉松、跑酷、取得救生員訓練合格證書等，最後確認想成為體育教師，順利錄取110學年度國立台東大學體育學系。

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青年署指出，「青年體驗學習計畫」的體驗學習類型包含志願服務、壯遊探索、達人見習、創業見習、社區見習等，鼓勵青年進行多元探索。

108年度參與計畫的王暐捷就讀於海聲華德福實驗高中，從小對木工手作展現極大熱忱，以木工的傳統工法作為高三畢業專題核心。為有充足的時間探索與累積經驗，畢業後參與該計畫，以達人見習的方式，和木工工作室的師傅進行傳統工藝技法學習，從木材選擇、木製產品修復、細磨、上漆等，與師傅一同完成工作室基地的裝潢。基地創立後並擔任總務職位，深刻體會從無到有需要跨越的困難與挑戰。

此外，王暐捷從小最愛體育課，參與計畫過程中，他積極練習馬拉松、跑山路、攀岩以及跑酷，並取得水上救生協會救生員訓練合格證書，今年也獲得中華民國體操教育協會兒童體操指導員證書。

王暐捷表示，選擇參加計畫，是因為還不確定自己想讀的科系，木工、體育，哪個才是他最想要的未來，經過2年探索，他發現自己更加喜愛體育，山海之間讓他看見勇往直前，不斷地自我挑戰。

填志願的時候，也曾受到他人的各種擔心而反對，但他覺得只要選擇自己有興趣的去做，都是在累積經驗，最後王暐捷順利錄取110學年度國立台東大學體育學系，未來想成為一名體育教師，帶著學生上山下海，讓視野更遼闊。

青年署表示，「青年體驗學習計畫」協助青年開拓視野及發展生涯志向，鼓勵擁有夢想的高中應屆畢業同學勇於探索自我，成為更好的自己！112年度計畫報名至112年3月16日止，歡迎高中職應屆畢業生把握機會，到青儲帳戶方案填報系統報名。

計畫報名資訊可瀏覽懶人包，計畫參與學長姐的故事，可瀏覽「選擇的多重宇宙」影片。想要了解更多計畫資訊，請至青年署官網壯遊體驗學習網

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