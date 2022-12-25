博客來案反映「清潔產業悲歌」！心路：企業既輕視又剝削
網路書商霸主博客來遭踢爆「假承攬真僱傭」，解僱一名服務20年不識字的清潔婦，甚至福利連「工讀生都不如」，引發社會譁然。其實清潔工外包目前在企業中相當常見，但對於勞工的福利卻越來越不重視！心路基金會機動工作隊主任張宜勳就大嘆，現在需要清潔服務的企業或廠商，都存在著「需要服務卻不提供勞工保障」的心態，輕視這些清潔服務員的專業度不說，也造成外包廠商間的削價競標競爭，導致不得不以犧牲清潔工薪資來獲取競標優勢，成為現今派遣清潔工產業悲歌。
記者汪睿琦/綜合報導
張宜勳表示，心路基金會的員工們基本上都是身心障礙朋友居多，會跟基金會合作的企業也大多明白這點，以愛心為出發點，比較不會去惡意砍價。不過外面一般企業發包給派遣廠商，承包的價格大概會比政府立案基金會再打8到9折左右。一般清潔工在外面工作本來就不受重視，不只今天這位李姓清潔阿姨，「說難聽點，就是剝削啦！」企業需要人力去維護環境品質，卻忽視服務員專業度，任意砍價等情事時有所聞。
以這2年疫情期間舉例，有不少企業會以人員確診或居家遠距上班政策為由，突然就叫清潔工「不用來了」，這無疑是對這些清潔派遣工們很大的致命傷，很有可能一段時間生活財務規劃都被打亂，就如同在外流浪一般等工作。不過張宜勳強調：「有沒有簽約保障是關鍵。」以心路基金會為例，即使在疫情艱困期間，這些員工們都還是會拿到他們應有的薪資、保障等，比起「流浪派遣工」相對更有保障。
張宜勳表示，現在產業間對清潔工的不重視越來越甚，「明明他們很需要（清潔服務），卻認為『很簡單啦』、『可有可無』。」但如果真的沒有這些清潔人員的時候，又會抱怨這裡髒、那裡亂。社會歧視剝削已非新聞，只能「繼續努力」，期待未來不再有像李阿姨一樣的悲歌出現。