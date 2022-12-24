聖結石「發文4天才28讚」被酸過氣！親洩近況：更開心了
超過百萬訂閱的YouTuber聖結石（曾聖傑），近來被人發現，臉書貼文人氣下滑，4天僅有28個人按讚，從此被掛上「過氣」字眼，意外掀起網友討論。對此，聖結石也發文親吐近況，並透露這樣的生活，反而讓他更加開心。
娛樂中心/綜合報導
據悉，有網友在Dcard發文「昔日的百萬網紅，這觸及也太慘了！」指出聖結石7日在臉書分享生活的貼文，4天內僅有28個人按讚，讓他忍不住狠酸，「連我朋友隨便發廢文的讚數都比他高…看來只有18-34的人才能看到他的存在了。」意外掀起大家討論，「沒料過氣很正常」、「以前紅只是運氣好，沒啥好砲的」、「粉絲bang不見」、「他早就脫離流量苦海，財富自由了。」
對此，聖結石也在臉書發文分享近況，「最近有些人在關心我在幹嘛，我平時就是慢跑、學英文、做交易、看劇、冥想、寫歌，影片跟podcast 偶爾做，大概是這樣的。」除了當世界盃的一個月球迷以外，他強調自己還有一項新的成就，「就是我比以前過的開心健康，這是我認為我近期做的最好的事，捫心自問，在這個時代，其實這並不容易做到，不是嗎？」
此外，聖結石原先被酸「4天內只有28個讚」的貼文，也成長到了百位數，同時也增加許多前來朝聖的網友加油打氣，讓他不禁笑回：「謝謝大家來，但也沒關係啦~臉書的政策目前就是這樣，我得罪就是得罪了，無關乎對錯，我也跳巢（槽）去推特了XD」（編輯：詹鎰睿）