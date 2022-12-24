禽流感升溫！雲林土雞場染H5N1 撲殺1.2萬隻黑羽土雞
禽流感疫情升溫，繼彰化5養禽場傳出感染禽流感病毒，撲殺3.1萬隻雞鴨鵝後，動植物防疫檢疫局今（24）日表示，雲林縣台西鄉1土雞場主動通報確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感（HPAI），依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行1.2萬隻黑羽土雞撲殺銷毀作業。
記者李琦瑋／台北報導
防檢局說明，此波全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，我國候鳥路徑上游國家（韓國與日本）今年10月起再次發生HPAI疫情，其中韓國（10月17日至今日）已有48禽場確診H5N1亞型HPAI（b分支），日本（10月28日至今日）已有57禽場確診H5N1亞型HPAI（均為b分支），台灣目前進入候（野）鳥來台度冬主要季節，透過候鳥遷徙將新興禽流感病毒傳入我國禽場風險升高。
雲林縣動植物防疫所此次共撲殺12,614隻（6週齡）黑羽土雞，並督導業者完成場區清潔及消毒工作；111年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計40例，包括陸禽26場、鴨10場、鵝4場。
防檢局指出，今明兩日天氣非常寒冷，日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，且國內禽流感疫情有升溫趨勢，請養禽業者務必加強防範，並自主加強禽舍防鳥設施，避免家禽與候（野）鳥接觸，同時落實門禁管制，進出禽場的時候，所有人員都要更換衣鞋及消毒手部，且各式車輛、箱籠、器具等進出，也須經過澈底消毒，以提升場內自主防疫功能，有效避免禽流感透過不同媒介傳播，並降低新病毒入侵及散播風險。