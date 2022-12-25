茂盛醫院迎來「聖誕寶寶」 暖心贈送麋鹿服、帽襪抗寒

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台中茂盛醫院今天早上接生3120公克的男寶寶，剛過完40歲生日的產婦李小姐，結婚2年不孕。夫妻倆在今年3月下旬來醫院初診，李茂盛院長幫李小姐做抽血、輸卵管攝影、子宮鏡等檢查，發現她有甲狀腺亢進狀況，於是開藥進行調控，並給予排卵藥物及施打針劑，計算其月經週期後，找出最佳受孕日，再要求夫妻倆行房，只花了一個月就讓他們順利自然受孕！
新手爸爸說，「能在聖誕節迎接寶寶出生真的好感動，很感謝茂盛醫院的醫師們像聖誕老公公，短時間內就把孩子送來，實在太感謝了！負責接生的麻醉科廖信明醫師、婦產科陳彥宇醫師則代表院方贈送一套應景的抗寒麋鹿服、帽子、聖誕襪給剛出世的寶寶，讓他在冷冷的聖誕節被眾人的愛暖暖包圍！陳醫師預計，今天應該會有4位聖誕寶寶誕生。
茂盛醫院李茂盛院長表示，國健署實施試管補助案至今，在本院申請結案且植入者有1793人，其中有1206人胚胎順利著床，懷孕率高達67%，這是非常高的數字！他發現，過往接受試管療程多為40歲以上夫妻，在補助案開始之後，確實激勵年輕夫婦意願提早生子的意願。他提醒結婚1年內尚未懷孕的夫婦，可踴躍申請試管補助案，不但可節省醫療費用，且在台灣不輸歐美的先進人工生殖醫療技術協助下，就能像今天生下聖誕寶寶的媽媽們只要花1年就如願升格當父母了。