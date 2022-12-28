2022總回顧／Curry粉碎質疑　率勇士8年4冠奠定王朝地位

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進入到例行賽，勇士打出打出20勝2敗的戰績，其中包括2波7連勝，但很快的他們遭遇到了麻煩，Stephen Curry陷入低潮，剛回歸的Klay Thompson還在找手感，球隊在進攻端頓失重心。所幸依靠著雄厚的陣容深度，才維持住戰績，沒有出現滑坡。
今年季後賽首輪，勇士輕鬆解決陣中傷兵問題嚴重的丹佛金塊。但次輪面對年輕氣盛的灰熊，他們面臨到苦戰，雖然在對方主將Ja Morant受傷退出系列賽後、他們一度取得3:1 的聽牌優勢，但太過放鬆確讓他們在第5戰迎來一場39分的大敗，好在最終靠著「G6湯」爆發拿下30分，他們才以4:2晉級。
西區決賽碰上的是上一輪爆冷擊敗鳳凰城太陽的達拉斯獨行俠，灣區強攻獨行俠貧弱的禁區，5場比賽抓下234個籃板，有6名球員場均得分上雙，團隊有效命中率高達58.9%，最終輕鬆以4:1晉級。
最終的決戰，擋在勇士面前的是年輕、且運動天賦出色的波士頓塞爾提克，球隊首戰就經歷了慘痛的失敗，不過靠著Stephen Curry系列賽場均31.2分6籃板5助攻、以及第4戰狂砍43分的帶領下，雙方前4場打完戰成2:2平手。
關鍵的「天王山之戰」，雖然Curry外線手感不佳，但先發前鋒Andrew Wiggins站了出來，個人砍下26分；另外Thompson也有21分進帳，勇士堅強的防守，讓他們取得3:1聽牌。G6封王戰，Curry回溫拿到34分，勇士上半場取得15分優勢，並一直保持領先直到終場。
勇士拿下了王朝的第4冠，陣容上他們已經和當年完全不同了，但是核心的三人組——Curry、Thompson、Green依舊在支撐著球隊，這座冠軍確立了他們三人組的歷史地位。
而Curry則是終於粉碎了對他職業生涯大賽發揮不夠好、且始終沒有一座FMVP獎的質疑。今年的季後賽是他近年努力增加身體對抗後的成果總結，證明自己也可以用傳統球星的帶隊方式取得成功。