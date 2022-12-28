2022總回顧／梅西帶領阿根廷世足奪冠　終結當代球王之爭

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不過以主帥Lionel Scaloni為首的教練團調整迅速，在原有主力陣容發揮效果平庸的情況下，他們果斷進行調整，讓Enzo Fernandez及Julian Alvarez等年輕球員接受更多責任，新輪換也收到非常好的效果。
而真正給與阿根廷信心繼續戰鬥下去的，則是球隊一直以來望向的那個人——梅西，這一次他真的回應了阿根廷人民的期待，踢出了馬拉度納式的表現，本屆世足賽他打進7球、傳出3次助攻，這10顆進球都出現在重要時刻，其中對墨西哥一戰的高難度遠射，更是扭轉球隊士氣的關鍵一擊。
與法國的那一場最終決賽，梅西率先靠著罰球幫助球隊開張，之後又在延長賽踢進超前的補射，殘酷的PK大戰中，他率先上場並幫球隊踢進第一分，最終阿根廷以3:3(4:2)取勝，拿到睽違36年後的冠軍。
這一場勝利對阿根廷這個國家來說意義非凡，也是前後任球王馬拉度納和梅西的交接儀式；同時還正式終止了梅西和C羅之間的比較。
現在梅西生涯拿過的榮譽獎盃包括：1次法甲冠軍、1次法超盃冠軍、10次西甲冠軍、7次國王盃冠軍、9次西超盃冠軍、3次世俱盃冠軍、3次歐超盃冠軍、4次歐冠冠軍、1次U20世界盃冠軍、1次奧運男足冠軍、1次南美歐洲超級盃冠軍、1次屆美洲杯冠軍、8次西甲金靴、5次國王盃金靴、6次歐冠金靴、6次歐洲金靴、1次U20世界杯金靴、1次美洲杯金靴、9次西甲最佳球員、1屆歐冠最佳球員、2屆世界盃金球獎、1次金童獎、2次世界足球先生、3屆歐足聯最佳球員、1屆勞倫斯世界體育獎、7金球獎、2014巴西世界盃亞軍、2022年卡達世界盃冠軍。